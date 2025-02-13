Karla kaplı Uludağ'da yaban hayvanları için yem bırakıldı

BURSA'da Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü personeli, kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için karla kaplı Uludağ'a, yonca, mısır ve buğday bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bursa İl Müdürlüğü ile Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü personeli, kar yağışı altında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yemleme çalışması yaptı. Kar kalınlığının 92 santim olduğu, hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 14, en yüksek sıfırın altında 7 derece olarak ölçüldüğü Uludağ Milli Parkı'ndaki farklı alanlara, yaban hayvanları için yonca, mısır ve buğday bırakıldı. Yemler ile domuz, kurt, çakal ve kuş gibi hayvanların beslenmesi planlanıyor.