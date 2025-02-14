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        Bursa'da 2 otomobil çarpıştı; 2 yaralı

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 03:56 Güncelleme: 14.02.2025 - 04:00
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        Bursa'da 2 otomobil çarpıştı; 2 yaralı
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        BURSA'nınİnegöl ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 22.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu, Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Selimcan P.(19) yönetimindeki 16 CDS 27 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu önünde seyreden, Volkan V.'nin (38) kullandığı 43 AFL 997 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan otomobil, yol kenarındaki çimenlik alana savruldu. Kazada sürücü Volkan V. ile yanında bulunan Furkan K.(19), yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarken durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis olay yerinde inceleme yaparken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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