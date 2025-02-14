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        Beyin ölümü gerçekleşen hastanın karaciğeri nakledildi

        ÇANAKKALE'de sobadan sızan karbonomonksit gazından zehirlenen kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen Mehmet Durgut'un (78) karaciğeri, nakil sırası bekleyen hastaya nakledildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 12:44 Güncelleme: 14.02.2025 - 12:50
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        Beyin ölümü gerçekleşen hastanın karaciğeri nakledildi
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        ÇANAKKALE’de sobadan sızan karbonomonksit gazından zehirlenen kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde beyin ölümü gerçekleşen Mehmet Durgut’un (78) karaciğeri, nakil sırası bekleyen hastaya nakledildi.

        Yenice ilçesinde yalnız yaşayan Mehmet Durgut, 28 Ocak’ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Olay, gün boyu babasından haber alamayan Ali Durgut’un eve gitmesiyle ortaya çıktı. İhbarla olay yerine sevk edilen ambulansla Edremit Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Durgut, buradaki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Mehmet Durgut’un, 12 Şubat’ta beyin ölümü gerçekleşti. Hastane organ nakil yetkilileri, aile ile görüşerek organ bağışı hakkında bilgi verdi. Ailenin onay vermesiyle hastane bünyesinde organ nakil çalışmalarına başlandı. Durgut’un karaciğeri Bursa Şehir Hastanesi’nde nakil için sıra bekleyen bir hastaya nakledildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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