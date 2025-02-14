Dur ihtarına uymayan şüphelinin otomobilinde uyuşturucu madde ele geçirildi

Orhangazi ilçesinde devriye görevi yürüten polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. ‘Dur’ ihtarına uymayan sürücü, aracıyla kaçarken, polisler de takip etti. Yaşanan takip sonucu durdurulan otomobilin sürücüsü E.A. gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada 25 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.