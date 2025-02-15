Öğretim görevlisinin çekimleri 4 gün süren filmi, 4,5 ayda 3 kıtada 16 ödül aldı

BURSA Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi Veysel Özgür Sağlam'ın, Nobel ödüllü Fransız yazar ve filozof Albert Camus'un 1942 yılında yayınlanan ‘Sisifos Söyleni’ kitabından esinlenerek, senaryosunu kaleme aldığı 'Asla Vazgeçme' filmi 4,5 ayda, 3 kıtada 16 ödül aldı. Absürt felsefe temelinde psikolojik temalar içeren kısa filmin, 2024 Mayıs’ta başlayan 4 gün süren çekimleri, Bursa Kumyaka, Gölyazı Kilisesi, Milli Parklar Çobankaya, Eskikaraağaç Mezarlığı’nda yapıldı.

Felsefe ve psikolojiye ilgi duyan BUÜ Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi ve 25 yıllık gitar eğitmeni Veysel Özgür Sağlam, Nobel ödüllü Fransız yazar ve filozof Albert Camus'un 1942 yılında yayınlanan ‘Sisifos Söyleni’ kitabını, ‘Asla Vazgeçme’ adını verdiği kısa filmle beyazperdeye aktardı. Sağlam, senaryosunu kaleme aldığı, yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği, ‘Varoluşun en değerli hazinesi süreçte kalmaktır. Değerli olan başarı ve başarısızlık beklentisi değil devamlılıktır’ mottosuyla çekime hazır hale getirdiği, absürt felsefe temelinde psikolojik temalar içeren filmin, 2024 Mayıs’ta başlayan 4 gün süren çekimleri Bursa Kumyaka, Gölyazı Kilisesi, Milli Parklar Çobankaya, Eskikaraağaç Mezarlığı’nda yapıldı. Piyanist besteci Aleksandr Mekaev filme özel müzik bestelerken, heykeltıraş Rengin Solmaz da Sisifos heykeli yaptı.

EŞİNİ KAYBEDEN FİLM KAHRAMANININ HAYATLA MÜCADELESİNİ ANLATIYOR

Eşini kaybeden film kahramanının, toplumdan uzaklaşıp, hayatta kalmak için beste yapmaya çalışırken, o ruh halinden kurtulmak için verdiği mücadele sırasında yaşadığı absürt olayları algılamasının, kendisini Sisifos efsanesindeki gibi gizemli bir noktaya götürmesini konu alan filmin ana teması ise rahimde başlayan varlığın, ölüm anına kadar birçok absürt zorluklar yaşaması.

‘DENEYSEL SİNEMANIN BAŞYAPITI’

5. Cannes World Film Festival, Fransa’da ‘En lyi Felsefe Film Dalı Kazananı’, 5. Monza Film Festival, İtalya’da ‘En İyi Fantezi Film Dalı Kazananı’, 7. Milano Absurd Film Festival, İtalya’da ‘En İyi Sessiz Film Onur Ödülü’, 4. New York Film & Cinematography Awards, ABD’de ‘On Dakika Altı Kısa Film Resmi Seçki’, 6. Los Angeles Film & Documentary Award, ABD’de ‘Psikoloji Film Dalı Resmi Seçki’, 5. Hollywood Best Indie Film Awards, ABD’de ‘On Dakika Altı Kısa Film Resmi Seçki’, Astropholic Short Film Festival, Hindistan’da ‘En İyi Gerilim Film Dalı Resmi Seçki’, 3. Madras Independent Film Festival, Hindistan’da ‘Eleştirmenlerin Seçimi En İyi Kısa Film Dalı Kazananı’, 9. Jaipur Film World, Hindistan’da ‘10 Dakika Altı Yarı Finalist’, 8. Reale Film Festival-BiMonthly Awards, İtalya’da ‘En İyi İlk Çıkış Onur Ödülü’, 3. Triloka International Filmfare Awards, Hindistan’da ‘En İyi Fantezi Film Dalı Kazananı’, 3. Triloka International Filmfare Awards, Hindistan’da ‘En İyi Yönetmen Jüri Özel Ödülü’, Belgrad International Film Festival, Sırbistan’da ‘En İyi Film Afiş Ödülü’, ‘En lyi Film Müzik Ödülü’, ‘En İyi Film Makyaj Ödülü’ ile 4,5 ayda, 3 kıtada 16 ödül alan ve 'Deneysel sinemanın bir başyapıtı' olarak değerlendirilen film, son alarak, salı günü açıklanan 6. Cannes 7th Art Awards, Fransa’da ‘En lyi Kurgu Film Dalı Resmi Seçki’ye layık görüldü.