Bursa'da otomotiv yağ bayisinde yangın

Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Oto Sanayi Sitesi (OTASANSİT) C 22'nci Sokak'ta bulunan otomotiv yağ bayisinde, saat 08.30 sıralarında çıktı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangına, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

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