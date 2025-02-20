Bursa'da otomotiv yağ bayisinde yangın (2)

Bursa'da otomotiv yağ bayisinde çıkan yangına müdahale sürüyor. Çevredeki iş yerleri tahliye edilirken, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 40 araç ve 120 personelle çalışmalar devam ediyor. AFAD da 1 araç ve 5 personelle olay yerinde hazır bekliyor.

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