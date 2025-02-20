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        Bursa'da otomotiv yağ bayisinde yangın (2)

        ÇEVREDEKİİŞ YERLERİ TAHLİYE EDİLDİBursa'da otomotiv yağ bayisinde çıkan yangına müdahale sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 11:03 Güncelleme: 20.02.2025 - 11:03
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        Bursa'da otomotiv yağ bayisinde yangın (2)
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        ÇEVREDEKİİŞ YERLERİ TAHLİYE EDİLDİ

        Bursa'da otomotiv yağ bayisinde çıkan yangına müdahale sürüyor. Çevredeki iş yerleri tahliye edilirken, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 40 araç ve 120 personelle çalışmalar devam ediyor. AFAD da 1 araç ve 5 personelle olay yerinde hazır bekliyor.

        YANGIN DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

        Yangın nedeniyle yükselen siyah duman ilçenin birçok noktasından görülürken, söndürme çalışmaları dronla havadan görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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