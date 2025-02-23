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        Bursa'da ehliyetsiz ve alkollü sürücü, park halindeki 3 otomobile çarptı

        BURSA'da ehliyetsiz ve alkollü sürücü Kadir Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 06:29 Güncelleme: 23.02.2025 - 06:35
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        Bursa'da ehliyetsiz ve alkollü sürücü, park halindeki 3 otomobile çarptı
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        BURSA'da ehliyetsiz ve alkollü sürücü Kadir Ç.'nin kullandığı otomobil, sokakta park halinde bulunan 3 otomobile çarptı. Gözaltına alınan Kadir Ç.'ye 48 bin 299 TL cezai işlem uygulandı.

        Olay, saat 01.30 sıralarında Yıldırım ilçesi 4'üncü İpek Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Kadir Ç., 16 FD 694 plakalı otomobili ile sokakta seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek, park halinde bulunan 16 LJN 03 ve 16 AVZ 842 plakalı otomobillere çarptı. Kazayı duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        1.87 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

        Olay yerine gelen polis ekiplerinin ilk incelemelerinde, Kadir Ç.'nin ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Ayrıca, Kadir Ç.'nin yapılan alkol testinde ise 1.87 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen Kadir Ç.'ye, 48 bin 299 TL cezai işlem uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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