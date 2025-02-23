'Beyaz cennet'in güvenliği JAK'a emanet; nefes kesen tatbikatı DHA görüntüledi

TÜRKİYE’nin önemli kış ve kayak merkezlerinden Uludağ'da, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, 12 kar motoru ve 3 UTV ile günün 24 saati görev yapıyor. Mahsur kalanlar ile kaybolanları bulmak için termal dron ve eğitimli köpekleri kullanan, kuruldukları 1998 yılından bu yana 17 bin 500, yılbaşından itibaren 40 günde ise 600 olaya müdahale eden JAK timlerinin 'beyaz cennet'teki nefes kesen kış tatbikatı DHA tarafından görüntülendi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK timleri, kayakseverlerin ‘beyaz cennet’ olarak tanımladığı, 20 otel, tesis ve 8 bin 350 yatak kapasitesine sahip, 2 bin 543 metre yüksekliğindeki Uludağ'da 7 gün 24 saat 3 tim ile teyakkuz halinde. Mahsur kalanlar ile kaybolanları bulmak için termal dron ve eğitimli köpekleri kullanan, ihbar ulaştığı andan itibaren 2 dakika içerisinde müdahale noktasından kar motorlarıyla çıkış yapıp, koordinatlarını belirledikleri tatilciye ulaşan JAK timleri, kuruldukları 1998 yılından bu yana 17 bin 500, 1 Ocak’tan itibaren 40 günde ise 600 olaya müdahale etti.

2 BİN RAKIMDA PİST DIŞINA ÇIKIP YARALANAN TATİLCİYİ KURTARDILAR

Hareket kabiliyetlerini geliştirmek için, belirli periyotlarla arama kurtarma tatbikatları gerçekleştiren JAK timlerinin kış tatbikatı, DHA tarafından görüntülendi. JAK timleri, senaryo gereği 2 bin rakımda bir kayakçının pist dışına çıkıp yaralanarak ormanda mahsur kaldığı ihbarıyla harekete geçti. İkişer kişilik ekipler, kar motorlarıyla zirveye çıkıp, ihbara göre belirlenen koordinatlara ulaştı. Yaralı kayakçı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından termal battaniyeyle koruma altına alındı. Kayakçının, arkasında sedye bulunan kar motoruyla oteller bölgesine götürülmesiyle tatbikat sona erdi.

HER TÜRLÜ İKLİM KOŞULUNA GÖRE EĞİTİLİYORLAR

Uludağ'da, 3 timde görev yapan JAK timleri, her türlü iklim koşulundaki çalışmalar için Ankara'da, Jandarma Genel Komutanlığı'nda özel olarak eğitiliyor. Bursa kent merkezi ile ilçeler ve çevre illerdeki olası afet olaylarında da etkin rol oynayan JAK timleri, kış sezonunda çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Uludağ'da, 7 gün 24 saat görev yapıyor.

Yaralanma, mahsur kalma ve kayıp olaylarına, 12 kar motoru ve 3 UTV ile anında müdahale ettiklerini söyleyen JAK Timi Komutanı Başçavuş Yasin Demirkan, “Uludağ bölgesinde, Bursa İl Jandarma Komutanlığı emrinde bulunan JAK timleri, sorumluluk sahasında meydana gelmesi muhtemel, kaybolma, mahsur kalma, düşmeye bağlı yaralanma olaylarından, olayın özelliğine göre müdahale edebilmek maksadıyla yeteri kadar kuvvette, hazırlıkta görevi icra edilmektedir” dedi.