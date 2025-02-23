'Beyaz cennet'in güvenliği JAK'a emanet; nefes kesen tatbikatı DHA görüntüledi
TÜRKİYE'nin önemli kış ve kayak merkezlerinden Uludağ'da, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, 12 kar motoru ve 3 UTV ile günün 24 saati görev yapıyor.
TÜRKİYE’nin önemli kış ve kayak merkezlerinden Uludağ'da, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, 12 kar motoru ve 3 UTV ile günün 24 saati görev yapıyor. Mahsur kalanlar ile kaybolanları bulmak için termal dron ve eğitimli köpekleri kullanan, kuruldukları 1998 yılından bu yana 17 bin 500, yılbaşından itibaren 40 günde ise 600 olaya müdahale eden JAK timlerinin 'beyaz cennet'teki nefes kesen kış tatbikatı DHA tarafından görüntülendi.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK timleri, kayakseverlerin ‘beyaz cennet’ olarak tanımladığı, 20 otel, tesis ve 8 bin 350 yatak kapasitesine sahip, 2 bin 543 metre yüksekliğindeki Uludağ'da 7 gün 24 saat 3 tim ile teyakkuz halinde. Mahsur kalanlar ile kaybolanları bulmak için termal dron ve eğitimli köpekleri kullanan, ihbar ulaştığı andan itibaren 2 dakika içerisinde müdahale noktasından kar motorlarıyla çıkış yapıp, koordinatlarını belirledikleri tatilciye ulaşan JAK timleri, kuruldukları 1998 yılından bu yana 17 bin 500, 1 Ocak’tan itibaren 40 günde ise 600 olaya müdahale etti.
2 BİN RAKIMDA PİST DIŞINA ÇIKIP YARALANAN TATİLCİYİ KURTARDILAR
Hareket kabiliyetlerini geliştirmek için, belirli periyotlarla arama kurtarma tatbikatları gerçekleştiren JAK timlerinin kış tatbikatı, DHA tarafından görüntülendi. JAK timleri, senaryo gereği 2 bin rakımda bir kayakçının pist dışına çıkıp yaralanarak ormanda mahsur kaldığı ihbarıyla harekete geçti. İkişer kişilik ekipler, kar motorlarıyla zirveye çıkıp, ihbara göre belirlenen koordinatlara ulaştı. Yaralı kayakçı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından termal battaniyeyle koruma altına alındı. Kayakçının, arkasında sedye bulunan kar motoruyla oteller bölgesine götürülmesiyle tatbikat sona erdi.
HER TÜRLÜ İKLİM KOŞULUNA GÖRE EĞİTİLİYORLAR
Uludağ'da, 3 timde görev yapan JAK timleri, her türlü iklim koşulundaki çalışmalar için Ankara'da, Jandarma Genel Komutanlığı'nda özel olarak eğitiliyor. Bursa kent merkezi ile ilçeler ve çevre illerdeki olası afet olaylarında da etkin rol oynayan JAK timleri, kış sezonunda çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Uludağ'da, 7 gün 24 saat görev yapıyor.
Yaralanma, mahsur kalma ve kayıp olaylarına, 12 kar motoru ve 3 UTV ile anında müdahale ettiklerini söyleyen JAK Timi Komutanı Başçavuş Yasin Demirkan, “Uludağ bölgesinde, Bursa İl Jandarma Komutanlığı emrinde bulunan JAK timleri, sorumluluk sahasında meydana gelmesi muhtemel, kaybolma, mahsur kalma, düşmeye bağlı yaralanma olaylarından, olayın özelliğine göre müdahale edebilmek maksadıyla yeteri kadar kuvvette, hazırlıkta görevi icra edilmektedir” dedi.
'2024 YILINDA 835 OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ'
Değişen hava şartlarına uygun malzeme ve teçhizat seçimi yapılarak, olaylara en emniyetli şekilde müdahale ve arama kurtarma faaliyetleri icra edildiğini belirten Demirkan, JAK’ın kuruluş tarihi olan 1998 yılından bugüne 17 bin 500, 2024 yılında 835, 1 Ocak’tan itibaren ise 40 günlük süreçte 600 kaybolma, mahsur kalma ve yaralanma olayına müdahale edildiğini söyleyerek, “Uludağ bölgesinde 2024 yılı içerisinde 835, kuruluş tarihinden günümüze kadar 17 bin 500 kaybolma, mahsur kalma ve yaralanma olayına müdahale etmiştir. Mahsur kalma olaylarında kazazedeleri güvenli bölgeye tahliye etmekteyiz. Düşme sonucu meydana gelen yaralanma olaylarında, 450 kazazede vatandaşımızı ise Uludağ bölgesinde konuşlu bulunan 112 Acil Sağlık Hizmetleri'ne teslim ettikten sonra, kazazedenin durumu sağlık ekiplerince değerlendirilip, gerekli gördüklerini de hastaneye sevk etmektedirler” diye konuştu.
'YANLIŞ YER BEYANLARINDA, KAZAZEDEYE ULAŞMAMIZ GÜÇLEŞİYOR’
Yaralanma, kaybolma ya da mahsur kalma sonucu paniğe kapılan vatandaşların, yaptıkları ihbarlarda, yerini ve durumunu yanlış beyan etmesinin, arama-kurtarma ekiplerinin, kazazedeye ulaşmasını güçleştirdiğine dikkat çeken JAK Timi Komutanı Başçavuş Yasin Demirkan, tatilcilere tavsiyelerde bulunarak şunları söyledi:
“Kazazede vatandaşlarımız maruz kaldığı olay neticesinde, paniğe kapılarak, 112 Acil Sağlık Servisi’ne yaptığı ihbarlarda, yerini ve durumunu yanlış beyan edebilmektedir. Bu durum arama-kurtarma ekiplerinin kazazedeye ulaşmasını maalesef güçleştirmektedir. Özellikle tüm tatilcilerimize, kayak sezonu boyunca kazasız bir sezon diliyoruz. Kayak sporuna gönül vermiş tüm vatandaşlarımıza, ciddi yaralanmalara maruz kalmaması için gerekli koruyucu ekipmanları kullanarak kayak yapmalarını tavsiye ediyoruz. Yaralanma ve mahsur kalma durumlarında, vakit kaybetmeden 112 Acil Sağlık Hattı’nı arayarak, yardım talebinde bulunmalarını tavsiye ediyoruz.”
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