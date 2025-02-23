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        Devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı; arkadaşının başından ayrılmadı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Seyfullah S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 13:20 Güncelleme: 23.02.2025 - 13:25
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        Devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı; arkadaşının başından ayrılmadı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Seyfullah S. (26) ile yanındaki arkadaşı Emir K. (22) yaralandı. Yaralı sürücü, yerde yatan arkadaşını sakinleştirmeye çalıştı.

        Kaza, saat 11.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Zafer Caddesi’nde meydana geldi. Seyfullah S.’nin kontrolünü yitirdiği 16 BJM 639 plakalı motosiklet, devrildi. Kazada sürücü Seyfullah S. ile arkasındaki arkadaşı Emir K. yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Seyfullah S., yerde yatan arkadaşının başında, onu sakinleştirmeye çalıştı.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 2 yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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