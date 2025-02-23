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        Evinin merdivenlerinden düşüp, öldü

        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, evinin merdivenlerinden düşen Kemal Güneş (80), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 20:13 Güncelleme: 23.02.2025 - 20:15
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        Evinin merdivenlerinden düşüp, öldü
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        BURSA’nın Orhangazi ilçesinde, evinin merdivenlerinden düşen Kemal Güneş (80), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Çeltikçi Mahallesi’nde meydana geldi. Kemal Güneş, 2 katlı evinin merdivenlerinden çıktığı sırada dengesini kaybederek, düştü. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Güneş’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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