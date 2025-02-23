Evinin merdivenlerinden düşüp, öldü

Olay, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Çeltikçi Mahallesi’nde meydana geldi. Kemal Güneş, 2 katlı evinin merdivenlerinden çıktığı sırada dengesini kaybederek, düştü. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Güneş’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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