Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Arkadaşıyla kar topu oynayan çocuğa taksi çarptı; kaza kamerada

        BURSA'da, arkadaşıyla birlikte sokakta kar topu oynarken taksinin çarptığı çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 07:47 Güncelleme: 24.02.2025 - 07:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arkadaşıyla kar topu oynayan çocuğa taksi çarptı; kaza kamerada
        ABONE OL

        BURSA'da, arkadaşıyla birlikte sokakta kar topu oynarken taksinin çarptığı çocuk yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta park halindeki otomobilin üzerindeki karları alıp, arkadaşıyla birlikte kar topu oynayan 7-8 yaşlarındaki erkek çocuğa, 16 T 0022 plakalı taksi çarptı. Kazada çocuk yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

        Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki çocuğun otomobilin yanına gidip, üstünden kar aldığı, arkalarını dönüp, kaldırıma koştukları sırada ise taksinin çocuklardan birine çarptığı görüldü.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karadeniz için kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Karadeniz için kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Trafik kazasında engelli kalan kişi, başka bir kazada öldü
        Trafik kazasında engelli kalan kişi, başka bir kazada öldü
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Kız isteme kavgası: 3 ölü, 24 gözaltı
        Kız isteme kavgası: 3 ölü, 24 gözaltı
        Avrupalı üreticilere 2025 uyarısı
        Avrupalı üreticilere 2025 uyarısı
        "Bordo-mavi kan olmaz. Kan kırmızıdır"
        "Bordo-mavi kan olmaz. Kan kırmızıdır"
        Çocukların önünde kardeşini ve yengesini öldürdü!
        Çocukların önünde kardeşini ve yengesini öldürdü!
        Almanya seçim sonuçları açıklandı
        Almanya seçim sonuçları açıklandı
        "Beni ölümle tehdit ediyor"
        "Beni ölümle tehdit ediyor"
        Nasrallah için 5 ay sonra cenaze töreni
        Nasrallah için 5 ay sonra cenaze töreni
        Vatikan: Papa'nın durumu kritik
        Vatikan: Papa'nın durumu kritik
        AK Parti MKYK'da yeni görevlendirmeler belli oldu
        AK Parti MKYK'da yeni görevlendirmeler belli oldu
        MİT'ten Troçki raporu! Sürgün sırasında Büyükada'da adım adım izlendi
        MİT'ten Troçki raporu! Sürgün sırasında Büyükada'da adım adım izlendi
        Borsa İstanbul'daki düşüşe soruşturma
        Borsa İstanbul'daki düşüşe soruşturma
        Ryan Babel'den HT Spor'a derbi yorumu!
        Ryan Babel'den HT Spor'a derbi yorumu!
        Değer Deniz cinayetini kılık değiştirip çözdüler!
        Değer Deniz cinayetini kılık değiştirip çözdüler!
        "Musk'ın Kanada vatandaşlığı iptal edilsin" kampanyası
        "Musk'ın Kanada vatandaşlığı iptal edilsin" kampanyası
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        Zelenskiy: Başkanlığı bırakmaya hazırım
        Zelenskiy: Başkanlığı bırakmaya hazırım
        "Kaçış planını ben çizdim"
        "Kaçış planını ben çizdim"

        Benzer Haberler

        Bursa'da bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
        Bursa'da bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
        Bursa'da 200 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Bursa'da 200 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Bursa'da "Taşıdıklarımız" adlı tiyatro oyunu sahnelendi
        Bursa'da "Taşıdıklarımız" adlı tiyatro oyunu sahnelendi
        Türk sanat müziği sanatçısı Umut Akyürek Bursa'da sahne aldı
        Türk sanat müziği sanatçısı Umut Akyürek Bursa'da sahne aldı
        Bursa'da "Ericek Kar Festivali" düzenlendi
        Bursa'da "Ericek Kar Festivali" düzenlendi
        Evinin merdivenlerinden düşüp, öldü
        Evinin merdivenlerinden düşüp, öldü