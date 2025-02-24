Arkadaşıyla kar topu oynayan çocuğa taksi çarptı; kaza kamerada

Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki çocuğun otomobilin yanına gidip, üstünden kar aldığı, arkalarını dönüp, kaldırıma koştukları sırada ise taksinin çocuklardan birine çarptığı görüldü.

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