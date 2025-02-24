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        Birlikte yürüdüğü arkadaşını tabancayla bacağından vurup kaçtı; o anlar kamerada

        BURSA'da Nurettin K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 09:47 Güncelleme: 24.02.2025 - 09:50
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        Birlikte yürüdüğü arkadaşını tabancayla bacağından vurup kaçtı; o anlar kamerada
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        BURSA'da Nurettin K. (23), sokakta birlikte yürüdüğü arkadaşı Serhat H. tarafından sol bacağından tabancayla vuruldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün saat 13.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Nurettin K., sokakta birlikte yürüdüğü arkadaşı Serhat H. tarafından sol bacağından tabancayla vurularak yaralandı. Şüpheli koşarak uzaklaşırken, Nurettin K. ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Diğer yandan saldırı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; şüphelinin, yan yana yürüdüğü arkadaşını bir anda belinden çıkardığı tabancayla vurduğu, yaralanan Nurettin K.'nin can havliyle kaçmaya çalıştığı, Serhat H.'nin de koşarak uzaklaştığı görüldü.

        Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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