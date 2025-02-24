Kendisini 2 ay önce bıçaklayan kişiye tabancayla ateş etti: saldırı kamerada

BURSA’nın İnegöl ilçesinde İsa Ö. (18), kendisini 2 ay önce bıçaklayıp, adli kontrolle serbest kalan Furkan Ş.’ye (18) otomobilinden tabancayla 8 el ateş etti. Furkan Ş. saldırıdan yara almadan kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İnegöl ilçesi Ortaköy Mahallesi’nde 25 Aralık 2024’te, sosyal medyada mesajlaşırken tartışan Furkan Ş. ile İsa Ö. konuşmak için buluştu. Taraflar arasındaki tartışma kavgaya dönüşünce, Furkan Ş. yanındaki bıçakla, İsa Ö.’yü yaralayıp kaçtı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İsa Ö., tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis tarafından yakalanıp, gözaltına alınan Furkan Ş., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İsa Ö., dün saat 23.30 sıralarında Furkan Ş.’nin yaşadığı Konurlar Mahallesi’ne gitti. Araçla mahalle meydanında bekleyen İsa Ö., kıraathane girişinde gördüğü Furkan Ş.’ye otomobilinden tabancayla 8 el ateş edip kaçtı. Furkan Ş., saldırıdan yara almadan kurtulurken, o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Jandarma ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alınan İsa Ö., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.