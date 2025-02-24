Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Kendisini 2 ay önce bıçaklayan kişiye tabancayla ateş etti: saldırı kamerada

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde İsa Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 12:31 Güncelleme: 24.02.2025 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kendisini 2 ay önce bıçaklayan kişiye tabancayla ateş etti: saldırı kamerada
        ABONE OL

        BURSA’nın İnegöl ilçesinde İsa Ö. (18), kendisini 2 ay önce bıçaklayıp, adli kontrolle serbest kalan Furkan Ş.’ye (18) otomobilinden tabancayla 8 el ateş etti. Furkan Ş. saldırıdan yara almadan kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        İnegöl ilçesi Ortaköy Mahallesi’nde 25 Aralık 2024’te, sosyal medyada mesajlaşırken tartışan Furkan Ş. ile İsa Ö. konuşmak için buluştu. Taraflar arasındaki tartışma kavgaya dönüşünce, Furkan Ş. yanındaki bıçakla, İsa Ö.’yü yaralayıp kaçtı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İsa Ö., tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis tarafından yakalanıp, gözaltına alınan Furkan Ş., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İsa Ö., dün saat 23.30 sıralarında Furkan Ş.’nin yaşadığı Konurlar Mahallesi’ne gitti. Araçla mahalle meydanında bekleyen İsa Ö., kıraathane girişinde gördüğü Furkan Ş.’ye otomobilinden tabancayla 8 el ateş edip kaçtı. Furkan Ş., saldırıdan yara almadan kurtulurken, o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Jandarma ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alınan İsa Ö., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lavrov Ankara'da
        Lavrov Ankara'da
        Rusya'nın Marsilya Konsolosluğu'nda patlama
        Rusya'nın Marsilya Konsolosluğu'nda patlama
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        İnan Kıraç vakası
        İnan Kıraç vakası
        Türkiye dün gece dondu! 2 ilçe -32.6'yı gördü!
        Türkiye dün gece dondu! 2 ilçe -32.6'yı gördü!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Derbide goller yabancılardan!
        Derbide goller yabancılardan!
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Şehir eşkıyaları iş insanını kaçırdı!
        Şehir eşkıyaları iş insanını kaçırdı!
        Önce cinayet sonra kimyasal maddeyle saldırı!
        Önce cinayet sonra kimyasal maddeyle saldırı!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de
        Avrupalı üreticilere 2025 uyarısı
        Avrupalı üreticilere 2025 uyarısı
        İşte dünyanın en eski yemek tarifleri!
        İşte dünyanın en eski yemek tarifleri!
        Zelenskiy: Ukrayna'yla gurur duyuyorum
        Zelenskiy: Ukrayna'yla gurur duyuyorum

        Benzer Haberler

        Müteahhitler Marmara Bölgesi'nde kentsel dönüşümün hızlandırılmasını istiyo...
        Müteahhitler Marmara Bölgesi'nde kentsel dönüşümün hızlandırılmasını istiyo...
        150 Sayılı Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Olağan Genel Kurulu gerçe...
        150 Sayılı Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Olağan Genel Kurulu gerçe...
        Sefa, kendisini 2 bilezik karşılığında evlat edinen ailesiyle birlikte biyo...
        Sefa, kendisini 2 bilezik karşılığında evlat edinen ailesiyle birlikte biyo...
        Birlikte yürüdüğü arkadaşını tabancayla bacağından vurup kaçtı; o anlar kam...
        Birlikte yürüdüğü arkadaşını tabancayla bacağından vurup kaçtı; o anlar kam...
        Arkadaşıyla kar topu oynayan çocuğa taksi çarptı; kaza kamerada
        Arkadaşıyla kar topu oynayan çocuğa taksi çarptı; kaza kamerada
        Bursa'da bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
        Bursa'da bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı