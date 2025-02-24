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        Devrilen motosikletiyle 200 metre sürüklenen alkollü DJ kurtarılamadı

        BURSA'da devrilen motosikletiyle 200 metre sürüklenip ağır yaralanan Tuna Selimoğlu (21), kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 14:22 Güncelleme: 24.02.2025 - 14:25
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        Devrilen motosikletiyle 200 metre sürüklenen alkollü DJ kurtarılamadı
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        BURSA'da devrilen motosikletiyle 200 metre sürüklenip ağır yaralanan Tuna Selimoğlu (21), kurtarılamadı. Eğlence mekanlarında DJ olarak sahne alan Selimoğlu'nun, 2.54 promil alkollü olduğu belirlendi.

        Kaza, saat 02.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi Mudanya Caddesi'nde meydana geldi. 41 APC 327 plakalı motosikletiyle Ankara Yolu istikametinde seyir halinde olan Tuna Selimoğlu, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkıp devrilen motosiklet yaklaşık 200 metre sürüklenirken, Selimoğlu araçtan fırlayarak bariyerlere çarptı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Selimoğlu, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Eğlence mekanlarında 'Tuna Atlas' ismiyle DJ olarak sahne alan Selimoğlu’nun 2.54 promil alkollü olduğu belirlendi. Selimoğlu'nun, kazadan önce bir eğlence mekanında sahne aldığı ve bu anları sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.

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