Birlikte yürüdüğü arkadaşını tabancayla bacağından vurup kaçtı; o anlar kamerada (2)

TUTUKLANDI

Bursa’dasokakta birlikte yürüdüğü Nurettin K.’yi, sol bacağından tabancayla vurup, kaçan Serhat Hoca, yaşadığı İnegöl ilçesinde, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Suç aleti tabancayı, Ankara yolu Ümitalan mevkisi üzerinde araçla ilerlerken, camdan dışarı attığını söyleyen Hoca, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘Kasten yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARALARINDA HUSUMET VARMIŞ

Öte yandan yaralı Nurettin K.’nın ifadesinde, Serhat Hoca ile daha önceden aralarında husumet olduğunu daha sonra barıştıklarını ve dün yolda karşılaştığında kendisine 4-5 el silah ile ateş ettiğini söylediği öğrenildi.