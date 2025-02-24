Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Birlikte yürüdüğü arkadaşını tabancayla bacağından vurup kaçtı; o anlar kamerada (2)

        TUTUKLANDIBursa'dasokakta birlikte yürüdüğü Nurettin K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 15:14 Güncelleme: 24.02.2025 - 15:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Birlikte yürüdüğü arkadaşını tabancayla bacağından vurup kaçtı; o anlar kamerada (2)
        ABONE OL

        TUTUKLANDI

        Bursa’dasokakta birlikte yürüdüğü Nurettin K.’yi, sol bacağından tabancayla vurup, kaçan Serhat Hoca, yaşadığı İnegöl ilçesinde, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Suç aleti tabancayı, Ankara yolu Ümitalan mevkisi üzerinde araçla ilerlerken, camdan dışarı attığını söyleyen Hoca, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘Kasten yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ARALARINDA HUSUMET VARMIŞ

        Öte yandan yaralı Nurettin K.’nın ifadesinde, Serhat Hoca ile daha önceden aralarında husumet olduğunu daha sonra barıştıklarını ve dün yolda karşılaştığında kendisine 4-5 el silah ile ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İkinci Timur Cihantimur vakası! Adres yine aynı, sürücü kaçtı!
        İkinci Timur Cihantimur vakası! Adres yine aynı, sürücü kaçtı!
        Restoranda rehine krizi çözüldü! Ortağını öldürdü!
        Restoranda rehine krizi çözüldü! Ortağını öldürdü!
        Çorbacı kan gölüne döndü! 'Yan baktın' cinayeti!
        Çorbacı kan gölüne döndü! 'Yan baktın' cinayeti!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        İnan Kıraç vakası
        İnan Kıraç vakası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Lavrov ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Lavrov ile bir arada
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Tarihin en pahalı derbisi!
        Tarihin en pahalı derbisi!
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Derbide goller yabancılardan!
        Derbide goller yabancılardan!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Sürekli üşüme hissi farklı hastalıkların habercisi olabilir!
        Sürekli üşüme hissi farklı hastalıkların habercisi olabilir!
        Hava kirliliği uyarısı! "Ömrü 2-3 yıl kısaltıyor"
        Hava kirliliği uyarısı! "Ömrü 2-3 yıl kısaltıyor"
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Okan Yalabık, sevgilisini tanıttı
        Okan Yalabık, sevgilisini tanıttı
        Türkiye dün gece dondu! 2 ilçe -32.6'yı gördü!
        Türkiye dün gece dondu! 2 ilçe -32.6'yı gördü!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        3 kişiden 1'i barınma sorunu yaşayacağını düşünüyor
        3 kişiden 1'i barınma sorunu yaşayacağını düşünüyor

        Benzer Haberler

        Devrilen motosikletiyle 200 metre sürüklenen alkollü DJ kurtarılamadı
        Devrilen motosikletiyle 200 metre sürüklenen alkollü DJ kurtarılamadı
        BİSİAD, yapay zekanın iş süreçlerine etkisini masaya yatırdı
        BİSİAD, yapay zekanın iş süreçlerine etkisini masaya yatırdı
        Kendisini 2 ay önce bıçaklayan kişiye tabancayla ateş etti: saldırı kamerad...
        Kendisini 2 ay önce bıçaklayan kişiye tabancayla ateş etti: saldırı kamerad...
        Müteahhitler Marmara Bölgesi'nde kentsel dönüşümün hızlandırılmasını istiyo...
        Müteahhitler Marmara Bölgesi'nde kentsel dönüşümün hızlandırılmasını istiyo...
        150 Sayılı Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Olağan Genel Kurulu gerçe...
        150 Sayılı Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Olağan Genel Kurulu gerçe...
        Sefa, kendisini 2 bilezik karşılığında evlat edinen ailesiyle birlikte biyo...
        Sefa, kendisini 2 bilezik karşılığında evlat edinen ailesiyle birlikte biyo...