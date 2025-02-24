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        Bursa'da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama

        BURSA'da, düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 17:14 Güncelleme: 24.02.2025 - 17:20
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        Bursa'da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama
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        BURSA'da, düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Fuhşa zorlanan 1'i yabancı uyruklu, 9 kadın kurtarıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kadınları fuhşa zorladıkları tespit edilen çeteyi teknik ve fiziki takibe aldı. Adresleri belirlenen M.A., S.Ö., T.G., O.G., H.A. ve M.P. isimli şüpheliler, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası ile nakit para ele geçirildi. Darbedilip, fuhşa zorlandıkları belirlenen 1'i yabancı uyruklu, 9 kadın kurtarıldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.A., S.Ö., T.G. ve O.G. tutuklanırken, H.A. ve M.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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