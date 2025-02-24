Kendisini 2 ay önce bıçaklayan kişiye tabancayla ateş etti: saldırı kamerada (2)

Bursa'nınİnegöl ilçesinde kendisini 2 ay önce bıçaklayıp, adli kontrolle serbest kalan Furkan Ş.'ye otomobilinden tabancayla 8 el ateş eden İsa Öztürk tutuklandı.

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