Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        2 gün arayla araç çalan 2 şüpheli yakalandı

        BURSA'da 2 gün arayla araç çalan 2 şüpheli, çalıntı minibüsle polisten kaçarken takiple yakalanıp, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 13:17 Güncelleme: 25.02.2025 - 13:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        2 gün arayla araç çalan 2 şüpheli yakalandı
        ABONE OL

        BURSA'da 2 gün arayla araç çalan 2 şüpheli, çalıntı minibüsle polisten kaçarken takiple yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin 16 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı öğrenildi.

        Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, 22 Şubat’ta, Yiğitler Mahallesi'nde, M.K.’ye (37) ait, park halindeki 16 CND 12 plakalı otomobilin çalındığı ihbarıyla harekete geçti. Otomobil aynı gün Oto Sanayi Sitesi’nin (OTOSANSİT) üst tarafındaki parkta terk edilmiş halde bulunurken, 2 gün sonra Güllük Mahallesi’nde V.K.’ye (41) ait 16 PP 161 plakalı minibüsün çalındığı ihbarı geldi. Her 2 bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin, 23 suç kaydı bulunan ve ‘Silahla, birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma’ suçundan 16 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Maşallah S. (21) ile 17 suç kaydı bulunan Ahmet Can D. (21) olduğunu belirledi. Şüpheliler, 24 Şubat’ta saat 15.00 sıralarında, çaldıkları minibüsle Şirinevler Mahallesi 11 Eylül Bulvarı'nda seyir halindeyken takiple yakalanıp gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul Barosu yönetimine “terör” iddianamesinin detayları belli oldu
        İstanbul Barosu yönetimine “terör” iddianamesinin detayları belli oldu
        Polis memuru evinde ölü bulundu!
        Polis memuru evinde ölü bulundu!
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Bir kişi öldü! Kadınlar da bıçaklandı!
        Bir kişi öldü! Kadınlar da bıçaklandı!
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Günümüzde genç olmak daha mı zor?
        Günümüzde genç olmak daha mı zor?
        Balıkçı Adem Amca, 'Yaren'in yolunu gözlüyor
        Balıkçı Adem Amca, 'Yaren'in yolunu gözlüyor
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        İlgi görmedi
        İlgi görmedi
        "Türkiye'ye 1,72 milyar dolarlık doğrudan yatırım olacak"
        "Türkiye'ye 1,72 milyar dolarlık doğrudan yatırım olacak"
        "Beni 1 milyon TL susturamaz"
        "Beni 1 milyon TL susturamaz"
        Başından vurulan diş hekimi öldü!
        Başından vurulan diş hekimi öldü!
        Kocasını öldüren Şerife'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını öldüren Şerife'nin ifadesi ortaya çıktı!
        İşte derbinin yansıması ve kalan maçlar!
        İşte derbinin yansıması ve kalan maçlar!
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        "ABD Dedeağaç'taki üssünü kapatacak" iddiasına yanıt
        "ABD Dedeağaç'taki üssünü kapatacak" iddiasına yanıt
        Türkan Şoray'ın güzelliği ülke sınırlarını aştı
        Türkan Şoray'ın güzelliği ülke sınırlarını aştı
        Asteroitin Dünya'ya çarpma ihtimali azaldı
        Asteroitin Dünya'ya çarpma ihtimali azaldı
        Cesaret iddiasında cansız beden buldular!
        Cesaret iddiasında cansız beden buldular!

        Benzer Haberler

        BBP Genel Başkan Yardımcısı Alfatlı, Bursa'da basın toplantısı düzenledi:
        BBP Genel Başkan Yardımcısı Alfatlı, Bursa'da basın toplantısı düzenledi:
        Vakıflar Genel Müdürlüğü Ramazan'da Bursa ve çevre illerde iftar sofraları...
        Vakıflar Genel Müdürlüğü Ramazan'da Bursa ve çevre illerde iftar sofraları...
        Bursa'da eşiyle mesajlaşan kişiyi av tüfeğiyle yaralayan sanık hakim karşıs...
        Bursa'da eşiyle mesajlaşan kişiyi av tüfeğiyle yaralayan sanık hakim karşıs...
        Eşine mesaj yazan kişiyi pompalı tüfekle vurup, darbeden sanığa ilk duruşma...
        Eşine mesaj yazan kişiyi pompalı tüfekle vurup, darbeden sanığa ilk duruşma...
        Kazada engelli kaldı masa tenisine başladı ilk madalyasını aldı
        Kazada engelli kaldı masa tenisine başladı ilk madalyasını aldı
        Balıkçı Adem Yılmaz, dostu "Yaren" leyleğin yolunu gözlüyor
        Balıkçı Adem Yılmaz, dostu "Yaren" leyleğin yolunu gözlüyor