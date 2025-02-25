2 gün arayla 2 araç çalan şüpheliler yakalandı

BURSA'da 2 gün arayla araç çalan 2 şüpheli, çalıntı minibüsle polisten kaçarken takiple yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin 16 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı öğrenildi.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, 22 Şubat’ta, Yiğitler Mahallesi'nde, M.K.’ye (37) ait, park halindeki 16 CND 12 plakalı otomobilin çalındığı ihbarıyla harekete geçti. Otomobil aynı gün Oto Sanayi Sitesi’nin (OTOSANSİT) üst tarafındaki parkta terk edilmiş halde bulunurken, 2 gün sonra Güllük Mahallesi’nde V.K.’ye (41) ait 16 PP 161 plakalı minibüsün çalındığı ihbarı geldi. Her 2 bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin, 23 suç kaydı bulunan ve ‘Silahla, birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma’ suçundan 16 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Maşallah S. (21) ile 17 suç kaydı bulunan Ahmet Can D. (21) olduğunu belirledi. Şüpheliler, 24 Şubat’ta saat 15.00 sıralarında, çaldıkları minibüsle Şirinevler Mahallesi 11 Eylül Bulvarı'nda seyir halindeyken takiple yakalanıp gözaltına alındı.