Bursa'da 47 kaçağa iş ve kalacak yer temin eden 4 şüpheliye gözaltı

BURSA’da, ülkeye yasa dışı yollarla giren kaçak göçmenlere kalacak yer temin edip, 2 iş yerinde çalıştırdıkları tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçunun deşifre edilmesi, suç failleri ve organizatörlerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi’nde ve Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi’nde 2 ayrı iş yerinde kaçak göçmenlere kalacak yer temin edilerek, çalıştırıldıkları belirlendi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, sabah saatlerinde gerçekleştirdikleri operasyonda 35’i ülkeye kaçak yollarla giren toplam 47 yabancı uyruklu kişi ile onlara kalacak yer temin ederek çalıştırdığı tespit edilen H.K., M.K., M.Ö.K. ve S.K.’yı gözaltına aldı.

Yabancı uyruklu 47 kişi ifadeleri alındıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, H.K., M.K., M.Ö.K. ve S.K.’nın işlemleri ise devam ediyor.