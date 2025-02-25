Bursa'da çöp toplama merkezinde yangın (2)

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çöp toplama merkezinde çıkan yangına yaklaşık 10 itfaiye aracı ve 30 personelle müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışmasının ardından, havadan da görüntülenen yangın, yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alındı. Öte yandan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da yangına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Taban, "Endüstriyel Atık Toplama Merkezimizde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı" dedi.

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