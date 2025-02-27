Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        İznik Gölü'ndeki kuraklığa yapay zeka teknolojisiyle dikkat çekti

        İSTANBUL'da yaşayan Emre Altay (38), yapay zeka teknolojisiyle hazırladığı videoda, çocukluğunun geçtiği Bursa'nın İznik ilçesindeki gölün kuraklığına dikkat çekti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 09:37 Güncelleme: 27.02.2025 - 09:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        İznik Gölü'ndeki kuraklığa yapay zeka teknolojisiyle dikkat çekti
        ABONE OL

        İSTANBUL’da yaşayan Emre Altay (38), yapay zeka teknolojisiyle hazırladığı videoda, çocukluğunun geçtiği Bursa’nın İznik ilçesindeki gölün kuraklığına dikkat çekti. Altay, “Medya ve teknolojinin gücünü kullanarak doğanın korunmasına katkı sağlamak ve insanları bu konuda bilinçlendirmek temel görevlerimizden bir tanesi” dedi.

        Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise 5'inci büyük doğal gölü olan, 298 kilometrekarelik İznik Gölü'nde, küresel ısınma, tarım arazilerindeki bilinçsiz ve vahşi sulama nedeniyle kuraklık yaşanırken, mevsimsel yağışların azalmasıyla birlikte su seviyesinde de düşüş gözlemleniyor. Son 10 yılda göldeki çekilme zaman zaman 150 metreye kadar ulaşırken, 2014 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin İznik'te başlattığı 'Tarihi Kültürel Mirası Tespit ve Havadan Fotoğraflama Çalışmaları' sırasında tespit edilen Aziz Neophytos Bazilikası da zaman içerisinde su yüzeyine çıktı. Suyun 2 metre derinliğindeki bazilika, artık dronla net bir şekilde görüntüleniyor.

        ÇOCUKLUĞUNDAKİ İZNİK GÖLÜ’NÜ ANLATTI

        Müzik ve prodüksiyon alanında çalışmalar yürüten Emre Altay, annesinin doğup, büyüdüğü, kendisinin de yaz tatillerinde vakit geçirdiği ve 3 yıl yaşadığı İznik ilçesindeki İznik Gölü’ndeki kuraklığa yapay zeka teknolojisi ile dikkat çekti. Altay, hazırladığı videoda bir baba-kız arasında geçen diyalogla göldeki çekilmeye vurgu yaptı. Videoda, İznik Gölü kenarındaki banka oturup babasıyla sohbet eden küçük kız göldeki kuraklığın sebebini sorarken, babası da çocukluğunda yüzdüğü ve balık tuttuğu gölü anlatıyor.

        “Baba bu göl neden bu hale geldi. Eskiden buralar hep su dolu değil miydi” diyen kızına yanıt veren baba, “Evet kızım, eskiden bu göl sularla doluydu. Çocukken burada yüzerdik, balık tutardık. Gölün her köşesi hayat doluydu. Ama zamanla bilinçsiz tarımsal sulama, suyu besleyen kaynakların kurumasına neden oldu. Kuraklık arttıkça, göl küçüldü, suyu azaldı ve sonunda bugün gördüğün hale geldi” ifadelerini kullandı. Baba, kızının, “Peki hiç mi geri dönmeyecek? Tekrar eskisi gibi olabilir mi” sorusunu ise “Eğer doğayı korumayı öğrenirsek, suyumuzu bilinçli kullanırsak belki bir gün ama bu bizim elimizde. Eğer hiçbir şey yapmazsak, bu sadece bir göl değil, daha pek çok şey için sonun başlangıcı olabilir” diye yanıt verdi.

        SU YÜZÜNE ÇIKAN TARİHİ BAZİLİKA DA VİDEODA YER ALDI

        Videoda, gölün çekilmesiyle gün yüzüne çıkan Tarihi Bazikila’nın dron görüntülerine de yer veren Emre Altay, ilerleyen teknolojinin gücünü toplumsal farkındalık için kullandığını belirterek, “Uzun yıllardır medya ve prodüksiyon alanında birçok ulusal kanalda çalışmalar gerçekleştirdim. Ses ve görüntü teknolojileri üzerine edindiğim deneyimler, beni yapay zekanın yaratıcı süreçlerdeki etkisini keşfetmeye yönlendirdi. Geleneksel prodüksiyon yöntemlerinden dijitale ardından yapay zekaya uzanan yolculukta teknolojinin, sanat ve medya üzerindeki dönüştürücü gücünü yakından gözlemleme fırsatı buldum. Üretken yapay zeka, medya prodüksiyonunda sınırları genişleten bir devrim yürütüyor” dedi.

        ‘GELECEK BU TEKNOLOJİYİ KULLANANLARIN ELİNDE OLACAK’

        İznik Gölü’nün hayatındaki yerinin önemine dikkat çeken Altay, şunları söyledi:

        “Çocukluk yıllarımda yaz tatillerimi burada geçirdim. 2013-2016 yılları arasında ise burada yaşadım ve çalışmalarımı burada sürdürdüm. Annemin doğum yeri olması da buraya olan bağımı daha da güçlendirdi. İznik'te geçirdiğim yıllar bana çok şey kattı. Hem kişisel hem de profesyonel anlamda değerli deneyimler kazandım. Ancak son yıllarda İznik Gölü'nün sularının ciddi oranda çekildiğine tanık oldum. Bu durum hem çevresel hem de kültürel anlamda büyük bir tehdit oluşturmakta. Bu konuya dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak adına yapay zeka destekli bir farkındalık videosu oluşturduk. Medya ve teknolojinin gücünü kullanarak doğanın korunmasına katkı sağlamak ve insanların bu konuda bilinçlendirmek, temel görevlerimizden bir tanesi. Dijital sanat ve yapay zeka destekli prodüksiyon gelecekte büyük bir piyasa haline gelecek. Sanatçılar, yapımcılar ve içerik üreticileri için yepyeni fırsatlar doğmakta. Bizler de bu dönüşümü şimdiden benimseyerek, insanları dijital sanata yönlendirmeye devam edeceğiz. Gelecek bu teknolojiyi doğru şekilde kullananların elinde olacak”

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        DEM heyeti İmralı'ya gidiyor
        DEM heyeti İmralı'ya gidiyor
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        ABD'de yeni çıkan banknotta Trump'ın yüzü mü olacak?
        ABD'de yeni çıkan banknotta Trump'ın yüzü mü olacak?
        Cansu'nun şüpheli ölümü!
        Cansu'nun şüpheli ölümü!
        "Trump G7 Zirvesi'nden men edilsin" çağrısı
        "Trump G7 Zirvesi'nden men edilsin" çağrısı
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        "Detay vermeye utanıyorum"
        "Detay vermeye utanıyorum"
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        Yaşadığınız şey hangisi? Anlamanın yolu çok kolay!
        Yaşadığınız şey hangisi? Anlamanın yolu çok kolay!
        Ege için kritik uyarı!
        Ege için kritik uyarı!
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Osimhen ve transfer açıklaması!
        Osimhen ve transfer açıklaması!
        Görünümü 'Olay' oldu
        Görünümü 'Olay' oldu
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Kayınpeder damat tartışması kanlı bitti
        Kayınpeder damat tartışması kanlı bitti
        Fenerbahçe'den Dzeko harekatı!
        Fenerbahçe'den Dzeko harekatı!
        Elon Musk: Ölüm tehditleri alıyorum
        Elon Musk: Ölüm tehditleri alıyorum
        "Benim babam nasıl ırkçı olabilir?"
        "Benim babam nasıl ırkçı olabilir?"
        İlk hedef 350 dolar
        İlk hedef 350 dolar

        Benzer Haberler

        Mudanya Doğa Yürüyüş Grubu karla kaplı parkurlarda yürüdü
        Mudanya Doğa Yürüyüş Grubu karla kaplı parkurlarda yürüdü
        Bursa'daki tarihi Ulu Cami'ye "Allah iyilik yapanları sever" yazılı mahya a...
        Bursa'daki tarihi Ulu Cami'ye "Allah iyilik yapanları sever" yazılı mahya a...
        Tarihi caminin bahçesindeki 550 yıllık çınar ağacı, kökünden çıkarak devril...
        Tarihi caminin bahçesindeki 550 yıllık çınar ağacı, kökünden çıkarak devril...
        Bursa'da Kestel Kalesi'ndeki kafeteryada çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da Kestel Kalesi'ndeki kafeteryada çıkan yangın söndürüldü
        Tarihi Kestel Kalesi'nde yangın; 1 saatte söndürüldü
        Tarihi Kestel Kalesi'nde yangın; 1 saatte söndürüldü
        2 katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi
        2 katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi