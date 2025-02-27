626 yıllık Tarihi Ulu Cami'ye 'Allah iyilik yapanları sever' mahyası asıldı

BURSA'da Osmanlı İmparatorluğu döneminde yapılan, 626 yıllık Ulu Cami'nin 70 metrelik 2 minare arasına 'Allah iyilik yapanları sever' mahyası asıldı.

Osmanlı Devleti'nde ilk defa Sultanahmet Camisi'ne asılmasıyla başlanan yaklaşık 400 yıllık mahya geleneği sürdürülüyor. Bursa'da, selatin camileri arasındaki tarihi Ulu Cami'ye, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinesinde, mahyacı Kahraman Yıldız ile ekibi tarafından hazırlanan mahya yerleştirildi. Ekipler tarafından cami şerefesine çıkarılıp 2 minare arasındaki 70 metrelik mesafeye asılan mahyada, 'Allah iyilik yapanları sever' yazısı yer aldı. Hazırlanan geleneksel mahya, akşam ezanıyla yakıldı ve 14 gün boyunca birlik mesajı verecek. Ramazan ayının kalan diğer günlerinde de 'La ilahe illallah' yazılı mahya minareler arasında yer alacak.

'İYİLİK VE TAKVA'

Bu yılın konusunun 'iyilik ve takva' olduğunu söyleyen Bursa Vakıflar Genel Müdürü Haluk Yıldız, ''Öncelikle Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de belirttiği üzere ruhaniyetli şehir Bursa'da, Sultan Yıldırım Bayezid'in bize emanet Ulu Camisi'nin doğu minaresindeyiz. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'i karşılıyor olmanın heyecanı içerisindeyiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakfı Genel Müdürlüğümüzce de bu ayda yine ramazan ayında da Kahraman Yıldız ve ekibinin hazırlamış olduğu Diyanet İşleri Başkanlığımızca teması belirlenen yazılarımızı açacağız. Bu yılki konumuz iyilik ve takvadır. İkinci 14 gün ise 'La ilahe illallah' yazısı asılacak'' dedi.