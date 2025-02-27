Tarihi caminin bahçesindeki 550 yıllık ağacın devrilme anı kamerada

BURSA’nın İnegöl ilçesinde tarihi İshakpaşa Camisi'nin bahçesindeki 550 yıllık doğu çınarının devrildiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İnegöl'de, Fatih Sultan Mehmet ve 2'nci Bayezid devri devlet adamı İshak Paşa tarafından yaklaşık 600 yıl önce yaptırılan İshakpaşa Camisi'nin bahçesindeki 550 yıllık doğu çınarı kökünden sökülüp devrildi. Ağaç caminin duvarına dayanırken, çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağacın parçalanarak kaldırılması için çalışma başlattı.

Bu arada çınarın devrildiği anlar, caminin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; çınarın kökünden çıkıp, yanındaki caminin duvarına çarparak hasar verdiği, bir parçasının da beton zemine düştüğü anlar yer aldı.