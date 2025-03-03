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        Evcil hayvanlar için 2 bin 500 liraya özel mezar yeri; papağan da gömüldü tavşan da

        BURSA'da 3 dönüm arazi üzerine kurulan hayvan mezarlığına, büyük bölümü kedi ve köpek olmak üzere 1200 hayvan gömüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 11:05 Güncelleme: 03.03.2025 - 11:10
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        Evcil hayvanlar için 2 bin 500 liraya özel mezar yeri; papağan da gömüldü tavşan da
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        BURSA'da 3 dönüm arazi üzerine kurulan hayvan mezarlığına, büyük bölümü kedi ve köpek olmak üzere 1200 hayvan gömüldü. Muhabbet kuşu, papağan ve tavşan gibi hayvanların da gömüldüğü mezarlıktaki defin ücreti, yapılan işlemlerle birlikte 2 bin 500 lirayı buluyor.

        Osmangazi ilçesindeki Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde, 3 dönüm arazi üzerine kurulan hayvan mezarlığına, açıldığı günden bu yana 18 yılda yaklaşık 1200 hayvan gömüldü. Genellikle kedi ve köpeklerin gömüldüğü mezarlıkta, muhabbet kuşu, papağan ve tavşan da bulunuyor. Hayvanseverlerin, evcil hayvanları için yaptırdıkları mezarların taşlarına koydukları fotoğraflar ile ‘Çiçeğim, karakuzum, kurabiyem asil oğlum seni hiç unutmayacağız’, ‘Oğlumuz Çapkın seni çok seviyoruz meleğimiz’, ‘Zeytinim annesinin mis kokulu kurabiyesi seni çok özlüyorum’ gibi yazılar yer alıyor. Özellikle bayramlarda, ölen evcil hayvanlarını ziyaret eden hayvan sahipleri, mezarlıkları temizlerken, hayvan mezarlığındaki defin ücreti ise yapılan işlemlerle birlikte 2 bin 500 lirayı buluyor. Mezar taşları olmayan hayvanların ise toprağa dikilen rakamlarla yerleri belirleniyor.

        'BUKELAMUN DEFİN TEKLİFİ ALMIŞTIK'

        Evcil hayvanlar mezarlığına farklı defin teklifleri de aldıklarını söyleyen Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Kadir Özdemir, “Kurulduğumuz tarih 2007'den itibaren evcil hayvan mezarlığı olarak hizmet vermekteyiz. Burada genellikle, kedi, köpek, kuş ve tavşan bulunmaktadır. Bayramlarda hayvanseverler geliyor ve mezarları temizleyip, başlarında duruyorlar. Evcil hayvanlarıyla burada konuşuyorlar. Bizler de onların acısına ortak oluyoruz. Burada bir hayvanın defin işleminin ücreti 2 bin 500 lirayı buluyor. Burada binin üzerinde hayvan gömüldü. Mezarlığımıza kedi, köpek, tavşan ve kuş gömülürken, bir seferinde bukalemun defin teklifi almıştık. Şu an yaptığımız çalışmalarla bu alanımızı genişletiyoruz” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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