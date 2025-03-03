Firari hükümlü pencereden kaçmak isterken yakalandı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 13 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Furkan C.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 13 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Furkan C. (29), polis tarafından evinin penceresinden atlayıp kaçmak isterken yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ‘hırsızlık’ suçlarından hakkında kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan Furkan C.'nin yerini tespit etti. Akhisar Mahallesi’ndeki eve gelen polisleri gören Furkan C., tek katlı evin penceresinden atlayıp kaçmak isterken yakalanıp, gözaltına alındı. Furkan C., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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