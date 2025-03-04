Bursa'da otomobil, 100 metrelik uçuruma yuvarlandı; 5 yaralının kurtarılma anı kamerada

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralanırken, yaralıların uçurumdan kurtarılma anı ise kameraya yansıdı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında İnegöl ilçesi kırsal Çayyaka Mahallesine bağlı Boğazova bölgesi yolu üzerinde meydana geldi. Boğazova'dan İnegöl'e seyir halinde olan Hüseyin R. (28) yönetimindeki 16 ADM 671 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü ve otomobilde bulunan Yasin D. (25), Şaban E. (28), Mirali S. (31) ve Alaaddin M. (29) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışan sürücü ve yolcular için kurtarma çalışması başlattı. Halatlarla uçurumdan çekilen yaralılar, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan yaralıların kurtarılma anları ise kameraya yansıdı. Yaralılardan Yasin D. ve Şaban E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.