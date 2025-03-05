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        Halasını öldürüp, babaannesini yaralayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis

        BURSA'da kendisine harçlık vermeyen halası Safiye Vardar'ı (45) bıçaklayarak öldürüp, babaannesi Sabriye Balaban'ı (73) boğazından yaralayan Yiğit Balaban (26), ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 10:59 Güncelleme: 05.03.2025 - 11:05
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        Halasını öldürüp, babaannesini yaralayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis
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        BURSA'da kendisine harçlık vermeyen halası Safiye Vardar'ı (45) bıçaklayarak öldürüp, babaannesi Sabriye Balaban'ı (73) boğazından yaralayan Yiğit Balaban (26), ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Olay, 14 Eylül 2023'te saat 16.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi Çambir Sokak'taki apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Yiğit Balaban, halası Safiye Vardar ile babaannesi Sabriye Balaban'dan harçlık istedi. Anne-kız olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Bu sırada Yiğit Balaban, mutfaktan aldığı bıçakla halası ve babaannesine saldırdı. Anne ve kızı yere yığılırken, Yiğit Balaban kaçtı. Binada oturanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Safiye Vardar'ın öldüğü belirlendi. Boğazı kesilen ve durumu ağır olan Sabriye Balaban ise ambulansla kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yakalanan Yiğit Balaban, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

        'HALAMDAN VE BABAANNEMDEN ŞİKAYETÇİYİM'

        Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Üst soyu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Yiğit Balaban, savunmasında halasının kendisini ağır sözlerle tahrik ettiğini iddia edip, niyetinin onu öldürmek olmadığını söyledi. Balaban, "Mutfakta tartışma yaşadık. Halam bana kızıp, banyoya gitti. Epilepsi hastası olduğu için bir anda sinir krizi geçirmeye başladı. Mutfaktan ekmek bıçağı almıştım. Halam banyoda yerlerin ıslak olmasından dolayı bir anda dengesini kaybetti ve elimdeki bıçak kalbine saplandı. Babaannem bizi ayırmak isterken bıçak ona da isabet etti. Bana hakaret eden halam ile onu bugüne kadar tedavi ettirmeyen babaannemden şikayetçiyim" dedi.

        'TORUNUMDAN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM'

        Torununun, kızını isteyerek öldürmediğini öne süren Sabriye Balaban ise "Olayın yaşandığı gün Yiğit'in elinde bıçak gördüm. Öldürme anını hatırlamıyorum. Kızım Safiye Vardar bir anda banyodan çıkıp, mutfakta yere yığıldı. O an öldüğünü anladım. Yiğit kimseyi öldürmek istemedi. Bir anda kavga etmeye başladılar. Kızımın nasıl öldüğünü hatırlamıyorum. Torunumdan şikayetçi değilim" diye konuştu.

        Mahkeme, Yiğit Balaban'ı 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Kasten yaralama’ suçundan da 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Balaban'ın cezasında 'iyi hal indirimi' uygulamayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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