Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da cezaevi firarisi, polis operasyonunda yakalandı

        BURSA'nın İznik ilçesinde cezaevi firarisi F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 17:48 Güncelleme: 05.03.2025 - 17:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da cezaevi firarisi, polis operasyonunda yakalandı
        ABONE OL

        BURSA’nın İznik ilçesinde cezaevi firarisi F.B. (35), saklandığı evde polis ekipleri tarafından yakalandı.

        İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cezaevinden firar ettiği belirlenen ve hakkında hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından birçok kaydı bulunan F.B.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin İznik’te bir evde saklandığını belirleyen ekipler, dün gece saatlerinde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda F.B. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen F.B., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı
        Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı
        Ece'nin son mesajları mercek altında
        Ece'nin son mesajları mercek altında
        Ilıcalı ve Saran hakkındaki iddianamelerin detayları ortaya çıktı
        Ilıcalı ve Saran hakkındaki iddianamelerin detayları ortaya çıktı
        Oğluna böbreğini vermek istedi, kanser olduğu ortaya çıktı
        Oğluna böbreğini vermek istedi, kanser olduğu ortaya çıktı
        Sınıf öğretmeni kayboldu! Aranıyor!
        Sınıf öğretmeni kayboldu! Aranıyor!
        30 günlük bebeğin mucize kurtuluşu!
        30 günlük bebeğin mucize kurtuluşu!
        Trabzonspor U19'dan tarihi galibiyet!
        Trabzonspor U19'dan tarihi galibiyet!
        "Babamı misafir gelince çekyatın altına koyuyormuş! Misafir gidince kesmeye devam ediyormuş!"
        "Babamı misafir gelince çekyatın altına koyuyormuş! Misafir gidince kesmeye devam ediyormuş!"
        Jose Mourinho'dan yeni sözleşme açıklaması!
        Jose Mourinho'dan yeni sözleşme açıklaması!
        Turizmde hedef 64 milyar dolar
        Turizmde hedef 64 milyar dolar
        Şarkıcı Merve Özbey'in eşine istenen ceza belli oldu!
        Şarkıcı Merve Özbey'in eşine istenen ceza belli oldu!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Özcan Deniz, ifade verdi
        Özcan Deniz, ifade verdi
        Elon Musk'ın annesi ABD'yi karıştırdı
        Elon Musk'ın annesi ABD'yi karıştırdı
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump'a Kongre'de protesto
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        'Çalıntı' raporu çıktı
        'Çalıntı' raporu çıktı
        İftardan sonra şişkinliğe karşı neler yapılmalı?
        İftardan sonra şişkinliğe karşı neler yapılmalı?
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump: Amerika geri döndü
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"

        Benzer Haberler

        Bursa'nın yüzyıllardır süren "Gezek" kültürünü kurdukları dernekle yaşatıyo...
        Bursa'nın yüzyıllardır süren "Gezek" kültürünü kurdukları dernekle yaşatıyo...
        Kaldırımda yürürken düşüp öldü
        Kaldırımda yürürken düşüp öldü
        Halasını öldürüp, babaannesini yaralayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve...
        Halasını öldürüp, babaannesini yaralayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve...
        'Kız meselesi' nedeniyle tartıştığı kişiyi vurup ağır yaralayan şüpheli yak...
        'Kız meselesi' nedeniyle tartıştığı kişiyi vurup ağır yaralayan şüpheli yak...
        Bursa'da halasını öldüren, babaannesini yaralayan sanığa ağırlaştırılmış mü...
        Bursa'da halasını öldüren, babaannesini yaralayan sanığa ağırlaştırılmış mü...
        GÜNCELLEME - Bursa'da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
        GÜNCELLEME - Bursa'da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı