Bursa'da cezaevi firarisi, polis operasyonunda yakalandı

BURSA’nın İznik ilçesinde cezaevi firarisi F.B. (35), saklandığı evde polis ekipleri tarafından yakalandı.

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cezaevinden firar ettiği belirlenen ve hakkında hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından birçok kaydı bulunan F.B.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin İznik’te bir evde saklandığını belirleyen ekipler, dün gece saatlerinde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda F.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen F.B., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.