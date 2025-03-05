'Kız meselesi' nedeniyle tartıştığı kişiyi vurup ağır yaralayan şüpheli yakalandı (2)

Bursa’dakız meselesi nedeniyle Umut Baran T.’yi (24), tabancayla yaralayıp kaçan ve polis ekipleri tarafından yakalanan A.Ç. (21), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan olaydan sonra Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Umut Baran T., duruma ağırlaşınca Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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