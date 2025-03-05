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        'Kız meselesi' nedeniyle tartıştığı kişiyi vurup ağır yaralayan şüpheli yakalandı (2)

        TUTUKLANDIBursa'dakız meselesi nedeniyle Umut Baran T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 21:09 Güncelleme: 05.03.2025 - 21:09
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        'Kız meselesi' nedeniyle tartıştığı kişiyi vurup ağır yaralayan şüpheli yakalandı (2)
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        TUTUKLANDI

        Bursa’dakız meselesi nedeniyle Umut Baran T.’yi (24), tabancayla yaralayıp kaçan ve polis ekipleri tarafından yakalanan A.Ç. (21), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan olaydan sonra Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Umut Baran T., duruma ağırlaşınca Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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