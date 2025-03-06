Rum fırıncı kalfasının ramazanda işsiz kalmamak için ürettiği iftariyelik geleneği 92 yıldır sürüyor

BURSA'da, Rum fırıncı kalfasının ramazanda işsiz kalmamak için ürettiği şekilli poğaçalar, ustası tarafından her yıl ramazan ayında iftariyelik olarak üretildi. Şekilli poğaçalar, 92 yıldır her ramazan ayında fırın tezgahındaki yerini alıyor. Bursa'ya özgü gelenek, ustanın 3'üncü kuşak torunu Şeref Seymen (66) tarafından geleceğe aktarılıyor.

Kentte, 1933 yılında Rum fırıncı kalfası, işlerin azalması nedeniyle ramazan ayında işten çıkarılmamak için şekilli poğaçalar üretti. Rum kalfanın, o yıllarda oyuncakları olmayan çocukların ilgisini çekmek ve tekne orucu tutan küçükleri oruca teşvik etmek için telefon ahizesi, tabanca, kılıç ve testi şeklini verdiği poğaçalar ilgi görünce fırıncı kalfası işsiz kalmadı. Sadi Seymen'in yaptığı Bursa'ya özgü poğaçalar her yıl ramazan ayında üretilip satışa sunuldu. 92 yıldır süren gelenek, şimdi o ustanın 3'üncü kuşak torunu olan Şeref Seymen tarafından gelecek nesillere aktarılıyor. Dedesinin ve babasının işlettiği fırında tezgah arkasına geçen, çocukken izleyip gördüğü iftariyelikleri, şimdi çocuklar için kendisi yapıp satan Şeref Seymen, "92 yıl önce başlayan iftariyelikler günümüze kadar geldi. Böylelikle çocukları oruca teşvik etmiş oluyoruz. Çocukların dikkatini ürettiğimiz tabanca, telefon ve tepsi gibi şekillerdeki iftariyelikler çekiyor. Çocuklardan yoğun ilgi var. Satışlarımız iyi durumda" diye konuştu.