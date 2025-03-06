Konteyner yüklü TIR, devrilip karşı yöne geçti

Kaza, saat 13.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Mezit Boğazı mevkiinde meydana geldi. Bozüyük'ten İnegöl yönüne giden K.A. yönetimindeki 16 ZV 434 plakalı konteyner yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Sürüklenen TIR, karşı yöne geçti. Kazada TIR şoförü K.A. yaralanırken, kara yolunun bir şeridi de trafiğe kapandı. K.A., kaza yerine sevk edilen ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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