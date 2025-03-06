2'nci kattaki daire yandı

Osmaniye Mahallesi Şeref Sokak’taki 2 katlı binanın üst katındaki dairede saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Evden duman yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

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