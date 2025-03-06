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        Kaçak göçmenlere yer temin edip, çalıştıran 2 şüpheliye gözaltı

        BURSA'da yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren 18 yabancı uyruklu göçmen ile onlara yer temin edip, çalıştırdığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 17:17 Güncelleme: 06.03.2025 - 17:20
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        Kaçak göçmenlere yer temin edip, çalıştıran 2 şüpheliye gözaltı
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        BURSA'da yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren 18 yabancı uyruklu göçmen ile onlara yer temin edip, çalıştırdığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesi İsmetiye Mahallesi'nde yabancı uyruklu kişilere yer temin edilip, çalıştırıldıklarını belirledi. Operasyon kapsamında 18 kaçak göçmen ile 2 şüpheli yakalandı. Sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilen 2'si yaşı küçük 18 kaçak göçmenin 7'sinin kimliklerinin, 11'inin ikamet izinlerinin bulunmadığı belirlendi. Kaçak yollarla ülkeye giriş yaptıkları tespit edilen göçmenlerin ifadelerinde; çalışmak için Bursa'ya geldiklerini, iş yerlerinde çalışma izinleri olmadan, kendilerine kalacak yer temin edilmek suretiyle çalıştırıldıklarını söyledikleri öğrenildi. Kaçak göçmenlere kalacak yer temin edip, çalıştıran E.T. ve M.T.'nin de işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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