Cadde üzerinde karşılaştığı husumetlisini tabancayla yaralayıp, kaçtı
BURSA'da kaldırımda yürürken otomobille caddeden geçen husumetlisi B.
BURSA'da kaldırımda yürürken otomobille caddeden geçen husumetlisi B.B.’nin silahlı saldırısına uğrayan Kamil Sefa A., dizinden vuruldu. Yaralanan Sefa A., hastaneye kaldırılırken, olaydan sonra kaçan B.B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesinde meydana geldi. Pamukkale Caddesi üzerine otomobiliyle seyir halinde olan B.B., bu sırada husumetlisi Kamil Sefa A.'yı görünce tabancayla ateş etti. B.B.'nin tabancasından çıkan merminin dizine isabet ettiği Kamil Sefa A., kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli B.B., otomobiliyle olay yerinden hızla uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çevredeki hastaneye kaldırıldı.
Polis, kaçan şüpheli B.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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