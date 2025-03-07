Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Aile katliamının 8 yaşındaki tanığı, gördüklerini pedagog eşliğinde anlattı

        BURSA'dababası Seyithan (64), annesi Zozan (69) ve kardeşi Mücahit'i Yayaşit'i (26) öldüren Abdulsamet Yayaşit'in (27), 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında, cinayetlerin tek görgü tanığı olan 8 yaşındaki oğlu F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 12:01 Güncelleme: 07.03.2025 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aile katliamının 8 yaşındaki tanığı, gördüklerini pedagog eşliğinde anlattı
        ABONE OL

        BURSA'dababası Seyithan (64), annesi Zozan (69) ve kardeşi Mücahit'i Yayaşit'i (26) öldüren Abdulsamet Yayaşit'in (27), 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında, cinayetlerin tek görgü tanığı olan 8 yaşındaki oğlu F.Y.'nin pedagog eşliğinde ifadesi alındı. Çocuk ifadesinde, "Silahıyla ateş edip, amcamı, dedemi ve ninemi öldürdü. Dedemin yanağından bıçakla delik açıp, boynundan kesti. Ninemin boynunu kesti" dedi.

        Olay, 8 Şubat 2024'te saat 03.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi 2. Vakıf Sokak'ta meydana geldi. Akşam saatlerinde oğlu F.Y. ile ailesinin evine gelen Abdulsamet Yayaşit ile babası Seyithan Yayaşit arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından aile fertleri odalarına çekildi. Abdulsamet Yayaşit, gece ilerleyen saatlerde uyuyan babası Seyithan ile annesi Zozan Yayaşit'i pompalı tüfekle ateş edip, bıçaklayarak, kaçmaya çalışan kardeşi Mücahit Yayaşit'i de boğazını bıçakla keserek öldürdü. Polisin incelemesinin ardından Seyithan Yayaşit, Zozan Yayaşit ile Mücahit Yayaşit'in cenazeleri Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, oğlu ile evde bekleyen Abdulsamet Yayaşit gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde, babasıyla hiç anlaşamadıklarını söyleyen ve "Babam bana üvey evlatmış gibi muamele ediyordu" dediği öğrenilen Abdulsamet Yayaşit, tutuklandı.

        ‘BABAM BANA BIÇAK ÇEKTİM, ANNEM DE ONU AZMETTİRDİ'

        Hakkında Bursa 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, ‘Kadına karşı kasten öldürme', 'Üst soydan akrabayı kasten öldürme' ve 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Abdulsamet Yayaşit, çıktığı ilk duruşmada, "Babam beni küçükken hep dövüyordu. Olay günü tartıştığım babam bana bıçak çekti. Annem onu azmettirdi. Ben de onları öldürdüm" dedi.

        'TÜM YAŞANANLARI GÖRDÜM'

        Duruşmada cinayetlerin tek görgü tanığı olan F.Y.'nin de pedagog eşliğinde ifadesi alındı. Küçük çocuk ifadesinde, "Hakim amca, babam odamın ışığını açık bıraktığı için uyuyamamıştım. Sonra bağırtılar duydum. Yataktan kalktığımda babam, dedeme ve amcama bağırıyordu. Silahıyla ateş edip, amcamı, dedemi ve ninemi öldürdü. Dedemin yanağından bıçakla delik açıp, boynundan kesti. Ninemin boynunu kesti, tüm yaşananları gördüm" diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanık Abdulsamet Yayaşit'in tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk öldü!
        İstanbul'da silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk öldü!
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        Ece'nin kaybolmasıyla ilgili dikkat çeken iddialar!
        Ece'nin kaybolmasıyla ilgili dikkat çeken iddialar!
        Trump'tan Biden'a eleştiri: "Ulusal kabusumuz nihayet sona erdi"
        Trump'tan Biden'a eleştiri: "Ulusal kabusumuz nihayet sona erdi"
        Celal Adan: Bahçeli'nin iradesi yüzde 99 kabul gördü
        Celal Adan: Bahçeli'nin iradesi yüzde 99 kabul gördü
        "Mourinho çöktü, Avrupa'da kabus"
        "Mourinho çöktü, Avrupa'da kabus"
        Çocuklardan cephane çıktı!
        Çocuklardan cephane çıktı!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        57 yıl sonra buluştular
        57 yıl sonra buluştular
        Starship roketi 8'inci test uçuşunda da parçalandı
        Starship roketi 8'inci test uçuşunda da parçalandı
        7 il emekliye ayrıldı
        7 il emekliye ayrıldı
        Tetiğe 15 yaşında çocuk bastı! İlişki iddiası ve kanlı töre infazı!
        Tetiğe 15 yaşında çocuk bastı! İlişki iddiası ve kanlı töre infazı!
        "Rahatız merak etmeyin"
        "Rahatız merak etmeyin"
        Sucukta baş eti baklavadan ay çekirdeği çıktı
        Sucukta baş eti baklavadan ay çekirdeği çıktı
        Çay ocağına silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
        Çay ocağına silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
        Çocuklara ketamin verdi! Aile içi cinsel istismar raporu hazırladı! Kâbus profesör için karar!
        Çocuklara ketamin verdi! Aile içi cinsel istismar raporu hazırladı! Kâbus profesör için karar!
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"
        'Oscar'lık yemek performansları
        'Oscar'lık yemek performansları

        Benzer Haberler

        Uludağ yolunda seyir halindeki otomobil alev aldı
        Uludağ yolunda seyir halindeki otomobil alev aldı
        Bursa'da "Kadınlar Dünyayı Çalıyor Söylüyor" programı düzenlendi
        Bursa'da "Kadınlar Dünyayı Çalıyor Söylüyor" programı düzenlendi
        Cadde üzerinde karşılaştığı husumetlisini tabancayla yaralayıp, kaçtı
        Cadde üzerinde karşılaştığı husumetlisini tabancayla yaralayıp, kaçtı
        Bursa'da ehliyetsiz sürücünün de karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralan...
        Bursa'da ehliyetsiz sürücünün de karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralan...
        Ehliyetsiz sürücünün karşı şeride geçip, 2 otomobille çarpıştığı kaza kamer...
        Ehliyetsiz sürücünün karşı şeride geçip, 2 otomobille çarpıştığı kaza kamer...
        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'ndan "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kon...
        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'ndan "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kon...