Savcı, duruşma salonundaki silahlı saldırıda ölen baba-oğlun 12'şer yıla kadar hapsini istedi

BURSA'dabir eğlence mekanında çıkan kavgada 2 garson ile 1 güvenlik görevlisini tabanca ile yaralayan ve duruşma salonundaki silahlı saldırıda öldürülen Mertcan Akça (26) ve babası Köksal Akça'nın (54) yargılandığı davada, savcı mütalaasını verdi. Savcı, ölen sanıkların, yaraladıkları Tolga Ergün (22) ve Yiğit Selçuk'a (31) karşı eylemlerinden dolayı 'Neticesi sebebi ile ağırlaşmış kasten yaralama' suçlarından ayrı ayrı 12'şer yıl hapisle cezalandırılmasını istedi.

Olay, 23 Eylül 2023'te saat 23.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde bir alışveriş merkezindeki eğlence mekanında meydana geldi. Garsonlardan Tolga Ergün ve Yiğit Selçuk ile müşteri Mertcan Akça arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken, Mertcan Akça üzerindeki tabancayı çekip, ateş etti. Kurşunların isabet ettiği güvenlik görevlisi Efendi Doğan (45) ile Yiğit Selçuk ve Tolga Ergün yaralandı. Şüpheli Mertcan Akça 34 GZT 749 plakalı otomobiliyle kaçarken, yaralılar araçlarla özel bir hastaneye götürüldü.

128 GÜN SONRA SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, il dışına çıkan şüphelinin Bursa'ya geri döndüğünü tespit etti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mertcan Akça'yı takibe aldı. Mertcan Akça, 28 Ocak 2024'te bindiği takside üzerinde sahte kimlikle yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akça, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BABASI HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Öte yandan Mertcan Akça'nın, 2 garson ile güvenlik görevlisini yaraladığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; eğlence mekanından çıkarılan Mertcan Akça'nın telefonda konuştuğu, sonra da bir masaya servis yapan garsona tokat attığı görüldü. Çıkan arbedenin ardından Mertcan Akça'nın etraftaki kalabalığa rağmen çalışanlara ateş açıp, yanındaki kişi ile birlikte otomobille kaçtığı görüldü. Akça'nın otomobile bindiği kişinin babası Köksal Akça olduğu ve kavga anında da olay yerinde olduğu tespit edildi. Görüntüler sonrası Köksal Akça hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İLK DURUŞMADA BABA DA TUTUKLANDI Baba-oğul hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Mertcan Akça ile hakkında yakalama kararı bulunan babası Köksal Akça ve taraf avukatları katıldı. Köksal Akça, davanın ilk duruşmasında, 'Oğlunun eylemine iştirak ettiği' suçlamasıyla mahkeme salonunda tutuklanarak cezaevine gönderildi. YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI Duruşma ertelenirken, dava dosyasına kavgaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri eklendi. Görüntülerde; Mertcan Akça'nın, sipariş nedeniyle tartıştığı garsonlar ile kavga ettiği, arbedeyi Akça'nın babası Köksal Akça'nın ayırmaya çalıştığı görüldü. Mertcan Akça'nın tabancayla ateş edip, garsonları ve güvenlik görevlisini yaraladıktan sonra babasıyla birlikte otomobile binip kaçtığı, mekanın diğer garsonlarının peşlerinden sandalye fırlattıkları da görüntülere yansıdı. DURUŞMA SALONUNDAKİ SİLAHLI SALDIRIDA SANIK BABA-OĞUL ÖLDÜ Silahlı saldırıya ilişkin davanın Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 13 Aralık 2024’te görülen 2'nci duruşmasında, müştekilerden olan ve 2023'teki silahlı kavga sonrası engelli kalan Tolga Ergün'ün babası Kemal Ergün (53), oğlunun tekerlekli sandalyesinin altından çıkardığı tabanca ile tutuklu sanıklar Mertcan Akça ile babası Köksal Akça'ya küfrederek 7-8 el ateş etti. Baba ve oğlu olay yerinde hayatını kaybetti, kurşunların isabet ettiği Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar (26) ile Jandarma Uzman Çavuş Uğur Bulut da ağır yaralandı. Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar, tedaviye alındığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. 'KÖKSAL'A VURMADIM SADECE İTTİRDİM' Duruşma salonundaki silahlı saldırıda ölen Mertcan Akça ile babası Köksal Akça'nın sanık olduğu davanın 3'üncü duruşması görüldü. Tutuklu müşteki sanık Tolga Ergün, SEGBİS ile bağlanarak, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, "Bu konu hakkında daha önce beyanlarda bulundum. Artık konuşmak istemiyorum. Köksal'a vurmadım sadece ittirdim" dedi. Duruşmaya İstanbul'dan SEGBİS ile katılan tutuklu müşteki sanık Yiğit Selçuk da "Mertcan'a dokunmadım. Kargaşa esnasında düşüp, yaralandığını iddia etti. Ancak olaydan hemen sonra teslim olmadılar. Yaklaşık 1,5 ay sonra teslim oldular" diye konuştu.