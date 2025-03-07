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        Çarşaf giyip gittiği ablasının evine yedek anahtarla girdi, 1 milyon TL'lik ziynet eşyası çaldı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, çarşaf giyip gittiği ablasının evine, ayakkabılıktaki yedek anahtarı alarak giren Behiye Ebru İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 15:32 Güncelleme: 07.03.2025 - 15:35
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        Çarşaf giyip gittiği ablasının evine yedek anahtarla girdi, 1 milyon TL'lik ziynet eşyası çaldı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, çarşaf giyip gittiği ablasının evine, ayakkabılıktaki yedek anahtarı alarak giren Behiye Ebru İ. (50), 1 milyon liralık ziynet eşyası çaldı. 50 kamera görüntüsü incelenip kimliği tespit edilen şüpheli, gözaltına alındı.

        Olay, 28 Şubat'ta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Yeni Mahalle'de sitede yaşayan Handan D. (55), alışverişe gitmek için ayrıldığı evine dönünce, yatak odasında sakladığı ziynet eşyalarının yerinde olmadığını görüp polise haber verdi. Evde inceleme yapan ekipler, 1 milyon TL değerindeki ziynet eşyalarını çalan hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. 50 ayrı noktadaki kamera görüntülerini inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Handan D.’nin kardeşi Behiye Ebru İ. olduğunu tespit etti. Tanınmamak için çarşaf giyerek ablasının evine geldiği belirlenen şüpheli, evinde yakalanıp, gözaltına alındı.

        ÖNCE MESCİDE GİDİP KIYAFETİNİ DEĞİŞTİRMİŞ

        Olay günü, ablasının evine 500 metre mesafedeki evinden çıkan şüphelinin, özel halk otobüsüne binip, 10 kilometre uzaklıktaki İnegöl Devlet Hastanesi durağında indiği, hastanenin içindeki mescitte yanında getirdiği çarşafı giyip dışarı çıktığı, ardından yine özel halk otobüsüne binip, ablası Handan D.'nin evine gittiği öğrenildi. Ayakkabılıkta duran yedek anahtarla eve giren ve ablasının yatak odasında sakladığı 1 milyon TL değerindeki ziynet eşyasını alan şüphelinin, anahtarı aldığı yere koyduktan sonra siteden çıkıp, otobüsle gittiği İnegöl Devlet Hastanesi’ndeki mescitte üstünü değiştirip, yine otobüsle evine döndüğü tespit edildi. Şüphelinin kamera görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntülerde, ablasının evinin olduğu siteye, çarşaf giyerek gelen şüphelinin, 15 dakika sonra hızla uzaklaştığı görüldü.

        Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden ve ziynet eşyalarını sakladığı yeri polise söyleyen şüpheli, sevk edildiği adliyede savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Evde bulunan altınlar ise Handan D.'ye teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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