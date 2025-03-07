Dervişoğlu: Öcalan denen caninin bu çağrısını YPG'yi, PYD'yi, PEJAK'ı kapsamayacağını bilmiyor muydunuz?

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “İmralı canisi silahların bırakılması için PKK'ya çağrı yapmış fakat bu çağrı PYD'yi, YPG'yi, KCK'nın diğer unsurlarını kapsıyor mu türünden yaşama geçirilmiş birtakım tartışmalar gündeme getiriliyor. Siz bu çağrıyı Abdullah Öcalan denen caniye yaptırırken o çağrının YPG'yi, PYD'yi, PEJAK’ı kapsamayacağını bilmiyor muydunuz? O siyasi akıldan, o devlet aklından, bu denli mahrum muydunuz ki bugün bu tartışmaları yaşatıyorsunuz Türkiye'ye?” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Bursa İl Başkanlığı’nca düzenlene iftar programına katıldı. Dervişoğlu’na Genel Başkan Yardımcısı Hasan Toktaş, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, İYİ Parti Bursa İl Başkanı İsmail Kaya ve partililer katıldı. Yaklaşık bin 500 kişiye verilen iftarın ardından konuşma yapan Dervişoğlu Türkiye’nin ne zaman başı belada olsa Bursa’ya geldiklerini belirterek, “Bugün de benzer bir durumla karşı karşıyayız. Türkiye'nin başı derttedir. Türkiye'nin başı beladadır. Türkiye'nin geleceğine dinamit koymak amacıyla yaşama geçirilen projeler bugün yine iş başındadır. Sırtımızı doğru bir yere dayamak, doğru bir yere yaslamak mecburiyetindeyiz. İşte yine o zor zamanların birinde bugün Bursa'dayız. Sırtımızı Bursa'nın kaya gibi dava adamlarına yaslıyoruz” dedi.

‘TERÖRÜN SORUMLULARINA YOL HARİTASI ÇİZDİRENLERİN HESABI VERİLECEK’

Türkiye’de ‘Terörsüz Türkiye’ adıyla bir projenin başlatıldığını hatırlatan Müsavat Dervişoğlu, “Bu süreç geçmişte benzerlerinden farklı olarak başkaları olarak başkalarının plan ve programlarının yaşama geçirilmesi üzerine tetikçiliğin başkalarına yaptırıldığı bir süreç olma özelliğiyle kendini hissettiriyor. ‘Terörsüz Türkiye’ diyorlar. Onun inşa edilmesi için el birliği yapmanın gerektiğinde de vurgu yapıyorlar. Türkiye'nin terör belasıyla uğraşmasını isteyen hiç kimse yok. Akıl baliğ olan herkes elbette ki terörsüz Türkiye isteyecektir. Ama terörün müsebbibi bugün bu salonu şereflendiren sizler değilsiniz. Terörün sorumlularına terörün müsebbiplerine yol haritası çizdirerek Türkiye için yeni açılımlar planlamaya kalkışmanın hesabının verileceği günlerinde yakın olduğunu bilmenizi istiyorum” diye konuştu.

‘O DEVLET AKLINDAN MAHRUM MUYDUNUZ Kİ BU TARTIŞMALARI TÜRKİYE’YE YAŞATIYORSUNUZ?’ Terör örgütü Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye yol haritası çizmeye çalıştığını söyleyen İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, “Bir cani başı İmralı’dan seslenerek ve adeta manifestoya yayımlayarak, yetmemiş gibi Türk milletinin, milli kimliğini cumhuriyetin değerlerini aşağılayarak bir süreci başlattığını ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan başta iktidar partisi olmak üzere birçok siyasi partide bu sürecin başlamasından tabirimi mazur görün ama ‘sevindirik’ oldular. İmralı'daki cani başı birtakım öngörülerini ifade etmek suretiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bir yol haritası tanzim etmeye kalkıştı. Şimdi bu yol haritasına bağlı olarak yeni yeni tartışmalarda Türkiye'nin gündemine geliyor. Efendim, İmralı canisi silahların bırakılması için PKK'ya çağrı yapmış fakat bu çağrı PYD'yi, YPG'yi, KCK'nın diğer unsurlarını kapsıyor mu türünden yaşama geçirilmiş birtakım tartışmalar gündeme getiriliyor. Siz bu çağrıyı Abdullah Öcalan denen caniye yaptırırken o çağrının YPG'yi PYD'yi PEJAK’ı kapsamayacağını bilmiyor muydunuz? O siyasi akıldan, o devlet aklından, bu denli mahrum muydunuz ki bugün bu tartışmaları yaşatıyorsunuz Türkiye'ye?” ifadelerini kullandı. ‘BUGÜN TÜRK’ÜN KİMLİĞİ TARTIŞILMAKTADIR’ Dervişoğlu, “Bakın bu iş gündeme geldiğinden beri asıl tartışmanın nerede yaşandığını sizlere hatırlatmak istiyorum. Abdullah Öcalan'ın konuşmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Partisi grup toplantısına davet edildiği andan itibaren aslında PKK'nın silah bırakıp bırakmayacağı değil, Türk'ün kimliği tartışılmaktadır, Türk'ün varlığı tartışılmaktadır, milli devlet yapısı tartışılmaktadır, Cumhuriyet tartışılmaktadır. Ve bugün Abdullah Öcalan, İmralı'dan bir ferman yayınlayarak adeta iktidarı sigaya çekmeye kalkışmaktadır. Buradan onlara sesleniyorum. Abdullah Öcalan'ın fermanında derman arayan bizden ve Türk milletinden değildir. İşte biz buradayız. Kim kiminle, hangi birlikteliği kurarsa kursun. Kim kiminle hangi ittifakı gerçekleştirmeye çalışırsa çalışsın. İYİ Parti, büyük Türk milletinin geleceğinin teminatı olmak yolunda azimli ve olan yolculuğunu sürdürmeye devam edecektir. İsteyen istediği yerde istediği tartışmayı yapabilir. Buradan açıkça söylüyorum Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş ilkelerini, kuruluş felsefesini, Türk milletinin varlığını birliğini ve bütünlüğünü Türk vatanının parçalanmaz bir bütün olduğu hususunu asla ve kata tartışmaya açtırmayacağız. İşte buradayız, isteyen istediği yerde karşımıza çıkabilir. Hepiniz bir, biz tekiz Allah'ın izniyle. Hepinize yeteriz” dedi.