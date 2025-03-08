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        Oto Sanayi Sitesi'nin 'Turbocu Abla'sı, 3 çocuğunun da ustası

        BURSA'da3 çocuk annesi Aynur Özdemir (43), 5 yıl önce geldiği kentin Oto Sanayi Sitesi'nde açtığı dükkanında turbo ustası olarak hizmet veriyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 10:52 Güncelleme: 08.03.2025 - 10:55
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        Oto Sanayi Sitesi'nin 'Turbocu Abla'sı, 3 çocuğunun da ustası
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        BURSA'da3 çocuk annesi Aynur Özdemir (43), 5 yıl önce geldiği kentin Oto Sanayi Sitesi'nde açtığı dükkanında turbo ustası olarak hizmet veriyor. Sanayi esnafı tarafından 'Turbocu Abla' olarak tanınan ve ailece çalıştıkları iş yerinde çocuklarının da ustası olan Özdemir, "Mesleğimde, kendimi ve çocuklarımı sürekli geliştirmek istiyorum" dedi.

        Gaziantep'te yaşayan ve 8 yıl önce eşinden boşanan Aynur Özdemir, çocukları Kadir (21), Hüseyin Emrullah (16) ve Elif Yanar'ın (21) geçimini sağlamak için iş aramaya başladı. Özdemir, araç turbo tamiri ve bakımı yapan bir ustanın yanında işe girdi. Burada 3 yıl çalışarak usta olan Aynur Özdemir, çocukları ile taşındığı Çanakkale'de, 11 ay boyunca mesleğine devam etti. Kendi dükkanını açmak isteyen Özdemir, yaptığı araştırmada, turbo ustası sayısının az olduğunu fark ettiği Bursa'ya yerleşme kararı aldı. 5 yıldır Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Oto Sanayi Sitesi'nde (OTOSANSİT) açtığı dükkanında turbo ustası olarak hizmet veren ve sanayi esnafı tarafından 'Turbocu Abla' olarak tanınan Özdemir, ailece çalıştıkları iş yerinde 3 çocuğunun ustası da oldu.

        'KADINLARIN YAPAMAYACAĞI İŞ YOKTUR'

        Kadınların her işi başaracağına inanan Aynur Özdemir, "2009 yılından beri bu meslekteyim. Farklı şehirlerde de çalıştım. Şu an Bursa'da olan dükkanımı 5 yıldır işletiyorum. Bazı müşterilerimizden tepkiler alıyoruz. Araba tamiri için gelen müşteriler çok şaşırıyor. Benim de güçlü olmak hoşuma gidiyor. Çocuklarımla beraber dükkanımızı ailece işletiyoruz. Kadınların yapamayacağı iş yoktur. Bu mesleği de tavsiye ederim" dedi.

        'KENDİMİZİ GELİŞTİRİYORUZ'

        16 yıllık meslek hayatında kendini ve çocuklarını geliştirerek ilerlediğini söyleyen Özdemir, "Mesleğimde, kendimi ve çocuklarımı sürekli geliştirmek istiyorum. Elimizdeki malzemelerin üste farklı parçalar ekleyip, yeni nesil olan elektronik turboların yapımı için kendimizi de geliştiriyoruz. Böylelikle mesleğimde daha da ilerlerken teknolojiye de ayak uyduruyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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