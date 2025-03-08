Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da temizlik görevlileri, iş kıyafetleriyle konser verdi

        BURSA'nın Osmangazi ilçesinde sokakları temizlemek için gece gündüz çalışan temizlik görevlileri, mesai bitiminin ardından süpürge ve faraşlarını bırakıp ellerine müzik aletlerini aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 11:51 Güncelleme: 08.03.2025 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da temizlik görevlileri, iş kıyafetleriyle konser verdi
        ABONE OL

        BURSA'nın Osmangazi ilçesinde sokakları temizlemek için gece gündüz çalışan temizlik görevlileri, mesai bitiminin ardından süpürge ve faraşlarını bırakıp ellerine müzik aletlerini aldı. Orkestra kuran temizlikçiler, verdikleri konsere de iş kıyafetleriyle çıktı.

        Merkez Osmangazi ilçesinde, Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli personel, mesai bitiminin ardından süpürge ve faraşlarını bırakıp ellerine müzik aletlerini aldı. Koro kuran çalışanlar, günün yorgunluk ve stresini de müzikle uğraşarak atıyor.

        Dün, gün boyu şehrin cadde ve sokaklarını temizleyen temizlik görevlileri, akşam da Osmangazi Gösteri Merkezi'nde sahneye çıktı. İş kıyafetleriyle sahnedeki yerlerini alan koro üyeleri; vurmalı, üflemeli ve telli çalgılar eşliğinde seslendirdikleri Türk Halk Müziği ve Türk Sanat müziği eserleriyle de özel bir konser verdi. Konseri izleyenler, koro üyelerini bol bol alkışladı.

        Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da konseri izleyerek, ''Güzel ve temiz bir gecede birlikteyiz. İnsanoğlu sadece karnını değil, ruhunu da doyurmalıdır. Bu da kültürel ve sanatsal etkinliklerle oluyor. Osmangazi'nin kalbi temiz temizlik hizmetleri çalışanlarımız güzel bir çalışma yapmış. İlk defa canlı izledim'' diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ölümle biten buluşma... Kamalı vahşet!
        Ölümle biten buluşma... Kamalı vahşet!
        Kayınpederi, kayınvalidesi ve komşusunu öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Kayınpederi, kayınvalidesi ve komşusunu öldürdü! Şaşırtan savunma!
        İbrahim 5 yaşındaydı... Öldüren merak!
        İbrahim 5 yaşındaydı... Öldüren merak!
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        Sultan nine 83 yaşındaydı... Yaşlı kadının yürek yakan sonu!
        Sultan nine 83 yaşındaydı... Yaşlı kadının yürek yakan sonu!
        "Kahramanımız kadınımız"
        "Kahramanımız kadınımız"
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        Kadınlar için çalışma rehberi
        Kadınlar için çalışma rehberi
        115 yılda eşitsizliğin verileri
        115 yılda eşitsizliğin verileri
        Dünya kadınlarının eşitlik yolu: 8 Mart'ın tarihçesi
        Dünya kadınlarının eşitlik yolu: 8 Mart'ın tarihçesi
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Biri 500, diğeri 5 bin lira! Peki aradaki fark ne?
        Biri 500, diğeri 5 bin lira! Peki aradaki fark ne?
        Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzetleri!
        Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzetleri!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Nerede o eski Oscar'lar!
        Nerede o eski Oscar'lar!
        En iyi 5 hayaletli ev filmi
        En iyi 5 hayaletli ev filmi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        PORTRE - Yıldırım lakaplı adil ve cesur Osmanlı padişahı: 1. Bayezid
        PORTRE - Yıldırım lakaplı adil ve cesur Osmanlı padişahı: 1. Bayezid
        Oto Sanayi Sitesi'nin 'Turbocu Abla'sı, 3 çocuğunun da ustası
        Oto Sanayi Sitesi'nin 'Turbocu Abla'sı, 3 çocuğunun da ustası
        Bursa'da "Ümmet İftarı" programı düzenlendi
        Bursa'da "Ümmet İftarı" programı düzenlendi
        Bursa'da temizlik işçilerinden oluşan orkestra ilk konserini verdi
        Bursa'da temizlik işçilerinden oluşan orkestra ilk konserini verdi
        Motosikletin zincirine ayağı sıkışan çocuk, yaralandı
        Motosikletin zincirine ayağı sıkışan çocuk, yaralandı
        Dervişoğlu: Öcalan denen caninin bu çağrısını YPG'yi, PYD'yi, PEJAK'ı kapsa...
        Dervişoğlu: Öcalan denen caninin bu çağrısını YPG'yi, PYD'yi, PEJAK'ı kapsa...