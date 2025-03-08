Bursa'da temizlik görevlileri, iş kıyafetleriyle konser verdi

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde sokakları temizlemek için gece gündüz çalışan temizlik görevlileri, mesai bitiminin ardından süpürge ve faraşlarını bırakıp ellerine müzik aletlerini aldı. Orkestra kuran temizlikçiler, verdikleri konsere de iş kıyafetleriyle çıktı.

Merkez Osmangazi ilçesinde, Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli personel, mesai bitiminin ardından süpürge ve faraşlarını bırakıp ellerine müzik aletlerini aldı. Koro kuran çalışanlar, günün yorgunluk ve stresini de müzikle uğraşarak atıyor.

Dün, gün boyu şehrin cadde ve sokaklarını temizleyen temizlik görevlileri, akşam da Osmangazi Gösteri Merkezi'nde sahneye çıktı. İş kıyafetleriyle sahnedeki yerlerini alan koro üyeleri; vurmalı, üflemeli ve telli çalgılar eşliğinde seslendirdikleri Türk Halk Müziği ve Türk Sanat müziği eserleriyle de özel bir konser verdi. Konseri izleyenler, koro üyelerini bol bol alkışladı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da konseri izleyerek, ''Güzel ve temiz bir gecede birlikteyiz. İnsanoğlu sadece karnını değil, ruhunu da doyurmalıdır. Bu da kültürel ve sanatsal etkinliklerle oluyor. Osmangazi'nin kalbi temiz temizlik hizmetleri çalışanlarımız güzel bir çalışma yapmış. İlk defa canlı izledim'' diye konuştu.