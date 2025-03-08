Bursa'da temizlik görevlileri, iş kıyafetleriyle konser verdi (2)

'İŞYOĞUNLUĞU NEDENİYLE MÜZİKLE İLGİLENEMEYİNCE BU ORKESTRAYI KURDUK'

Bursa'da temizlik görevlilerinin kurduğu orkestra, ilk konserinde sanatseverlerden ilgi gördü. Aldıkları tepkilerden memnun olduklarını belirten Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri personeli Tolga Öztürk, desteklerinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Temizlik İşleri Müdürü Sertaç Darıcı ve Ekrem Engin'e teşekkür etti. Öztürk, "Onların katkılarıyla böyle güzel bir orkestra kurduk. Arkadaşlarımız ve ağabeylerimiz işlerinin dışında sanatlarını da icra etti. Umarım bunun devamı gelir, gelecektir de. Tüm Türkiye’ye emsal teşkil eder ve daha güzel bir şekilde devam eder" dedi.

Müzikle ilgilenen Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinin orkestrayı oluşturduğunu belirten Öztürk, "Beraber çalıştığımız sanatkar ağabeylerimiz ve kardeşlerimizle bir araya geldik. 'Böyle bir şey yapabiliriz' dedik. 'Güzel sonuçlar elde edebiliriz' diye düşündük. Ben kanun çalıyorum, klarnet çalan, davul çalan arkadaşlarımız var. Bir araya geldik, bir repertuvar oluşturduk ve böyle bir oluşum ortaya çıktı. Yaklaşık 12-13 kişilik bir ekibiz. İlk sahnemizi gerçekleştirdik. Bundan sonra umarım daha fazlası olur, devamı gelir. İşlerimizin yoğunluğu nedeniyle müzikle ilgilenme imkanımız olmadığı için bu orkestrayı kurduk" diye konuştu.