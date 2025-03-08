1923 Mustafakemalpaşaspor - Karabük İdmanyurdu Spor: 3-1
STAT:Mustafakemalpaşa Atatürk İlçe Stadyumu HAKEMLER: Aykut Sergin, Ersin Erbay, Ahmet Kılınç1923 MUSTAFAKEMALPAŞASPOR: Mustafa Gürbüz, Alper Kadir Duruk, Muhammet Aran, Berkehan Biçer, Mehmet Bağlı (Dk.
STAT:Mustafakemalpaşa Atatürk İlçe Stadyumu
HAKEMLER: Aykut Sergin, Ersin Erbay, Ahmet Kılınç
1923 MUSTAFAKEMALPAŞASPOR: Mustafa Gürbüz, Alper Kadir Duruk, Muhammet Aran, Berkehan Biçer, Mehmet Bağlı (Dk. 77 Furkan Özdemir), Doğanay Kılıç, Berat Badak(Dk. 46 Ömer Faruk Yücel), Erdal Kaya (Dk. 67 Muhammed Emin Bektaş), Erkan Şentürk(Dk. 78 Yusuf Ali Çakır), Azat Çakar (DK. 67 İbrahim Demir), Talha Yünkuş
KARABÜK İDMANYURDU SPOR: Ahmet Burgaz, Göksu Mutlu, Tolga Mert Aslan, Rasimcan Değirmenci, Seyit Ali Kahya (Dk. 65 Sefa Aksoy), Ege Okka, Mert Özyıldırım (Dk. 77 Ahmet Karaman), Eray Uysal, Mustafa Sarıgözoğlu (Dk. 52 Yusuf Akbulut), Mohammad Alzın (Dk. 76 Alpay Aldemir ), Kaan Erdoğan (Dk. 64 Emin Temel )
SARI KARTLAR: Azat Çakar, Erdal Kaya, Berat Dadak,Alper Kadir Duruk(1923 Mustafakemalpaşaspor)Rasimcan Değirmenci, Seyit Ali Kahya, Eray Uysal, Sefa Aksoy (Karabük İdmanyurdu Spor FK)
GOLLER: Dk. 32 Doğanay Kılıç, Dk. 85 Muhammed Emin Bektaş, Dk. 90+7 Penaltı Talha Yünkuş (1923 Mustafakemalpaşaspor) Dk. 13 Mustafa Sarıgözoğlu (Karabük İdmanyurdu Spor FK)
TFF 3'üncü Lig 13'üncü hafta maçında 1923 Mustafakemalpaşaspor evinde konuk ettiği Karabük İdmanyurdu Spor’u 3-1 mağlup etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.