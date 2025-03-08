Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        1923 Mustafakemalpaşaspor - Karabük İdmanyurdu Spor: 3-1

        STAT:Mustafakemalpaşa Atatürk İlçe Stadyumu HAKEMLER: Aykut Sergin, Ersin Erbay, Ahmet Kılınç1923 MUSTAFAKEMALPAŞASPOR: Mustafa Gürbüz, Alper Kadir Duruk, Muhammet Aran, Berkehan Biçer, Mehmet Bağlı (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 17:26 Güncelleme: 08.03.2025 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        1923 Mustafakemalpaşaspor - Karabük İdmanyurdu Spor: 3-1
        ABONE OL

        STAT:Mustafakemalpaşa Atatürk İlçe Stadyumu

        HAKEMLER: Aykut Sergin, Ersin Erbay, Ahmet Kılınç

        1923 MUSTAFAKEMALPAŞASPOR: Mustafa Gürbüz, Alper Kadir Duruk, Muhammet Aran, Berkehan Biçer, Mehmet Bağlı (Dk. 77 Furkan Özdemir), Doğanay Kılıç, Berat Badak(Dk. 46 Ömer Faruk Yücel), Erdal Kaya (Dk. 67 Muhammed Emin Bektaş), Erkan Şentürk(Dk. 78 Yusuf Ali Çakır), Azat Çakar (DK. 67 İbrahim Demir), Talha Yünkuş

        KARABÜK İDMANYURDU SPOR: Ahmet Burgaz, Göksu Mutlu, Tolga Mert Aslan, Rasimcan Değirmenci, Seyit Ali Kahya (Dk. 65 Sefa Aksoy), Ege Okka, Mert Özyıldırım (Dk. 77 Ahmet Karaman), Eray Uysal, Mustafa Sarıgözoğlu (Dk. 52 Yusuf Akbulut), Mohammad Alzın (Dk. 76 Alpay Aldemir ), Kaan Erdoğan (Dk. 64 Emin Temel )

        SARI KARTLAR: Azat Çakar, Erdal Kaya, Berat Dadak,Alper Kadir Duruk(1923 Mustafakemalpaşaspor)Rasimcan Değirmenci, Seyit Ali Kahya, Eray Uysal, Sefa Aksoy (Karabük İdmanyurdu Spor FK)

        GOLLER: Dk. 32 Doğanay Kılıç, Dk. 85 Muhammed Emin Bektaş, Dk. 90+7 Penaltı Talha Yünkuş (1923 Mustafakemalpaşaspor) Dk. 13 Mustafa Sarıgözoğlu (Karabük İdmanyurdu Spor FK)

        TFF 3'üncü Lig 13'üncü hafta maçında 1923 Mustafakemalpaşaspor evinde konuk ettiği Karabük İdmanyurdu Spor’u 3-1 mağlup etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Minik Rana'nın cenazesi Suriye'ye gönderildi
        Minik Rana'nın cenazesi Suriye'ye gönderildi
        Çatıdaki karı temizleyecekti! Hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçti!
        Çatıdaki karı temizleyecekti! Hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçti!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        Macit Koper'in acı günü
        Macit Koper'in acı günü
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!
        Mertens ve Yunus Akgün 11'e dönüyor!
        Mertens ve Yunus Akgün 11'e dönüyor!
        DEM heyeti 17 Mart'ta AK Parti ve MHP'yi ziyaret edecek
        DEM heyeti 17 Mart'ta AK Parti ve MHP'yi ziyaret edecek
        İstanbul'da yaşandı! Yolcudan fazla para aldı ceza yağdı!
        İstanbul'da yaşandı! Yolcudan fazla para aldı ceza yağdı!
        Biri 14 diğeri 16 yaşındaydı! Maç uğruna 2 çocuk...
        Biri 14 diğeri 16 yaşındaydı! Maç uğruna 2 çocuk...
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Kalem gibi ama aslında zehir!
        Kalem gibi ama aslında zehir!
        Avrupa'dan Gazze'de "Mısır Planı'na" destek
        Avrupa'dan Gazze'de "Mısır Planı'na" destek
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Bu yolculuk "konuşmak" için!
        Bu yolculuk "konuşmak" için!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Türk doktor uzay yolcusu! Kadın astronotların sağlığını araştıracak
        Türk doktor uzay yolcusu! Kadın astronotların sağlığını araştıracak
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        8 Mart Kadınlar Günü'nde güç ve direncin sembolü!
        8 Mart Kadınlar Günü'nde güç ve direncin sembolü!
        Aşkın kimyasal etkilerini biliyor muydunuz?
        Aşkın kimyasal etkilerini biliyor muydunuz?

        Benzer Haberler

        AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Çavuşoğlu'ndan 8 Mart Dünya Kadınla...
        AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Çavuşoğlu'ndan 8 Mart Dünya Kadınla...
        Bursa'da temizlik görevlileri, iş kıyafetleriyle konser verdi (2)
        Bursa'da temizlik görevlileri, iş kıyafetleriyle konser verdi (2)
        2 çocuk annesi Yasemin, araç yıkayarak başladığı iş hayatını otobüs şoförü...
        2 çocuk annesi Yasemin, araç yıkayarak başladığı iş hayatını otobüs şoförü...
        Bursa'da temizlik görevlileri, iş kıyafetleriyle konser verdi
        Bursa'da temizlik görevlileri, iş kıyafetleriyle konser verdi
        PORTRE - Yıldırım lakaplı adil ve cesur Osmanlı padişahı: 1. Bayezid
        PORTRE - Yıldırım lakaplı adil ve cesur Osmanlı padişahı: 1. Bayezid
        Oto Sanayi Sitesi'nin 'Turbocu Abla'sı, 3 çocuğunun da ustası
        Oto Sanayi Sitesi'nin 'Turbocu Abla'sı, 3 çocuğunun da ustası