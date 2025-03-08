Bursa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

BURSA’nın Orhangazi ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Gemiç Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Murat A. (64) yönetimindeki 43 YB 206 plakalı hafif ticari araç, kavşakta Yasin E. (32) yönetimindeki 16 AYZ 653 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü ve otomobilde bulunan Cennet E. (32) İlknur E. (9) ile Erim E. (5) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.