Bursaspor Yörsan - TOFAŞ: 98-93
SALON:TOFAŞHAKEMLER: Emin Moğulkoç, Musa Kazım Nizam, Mesut ÖztürkBURSASPOR YÖRSAN: Brown 24, De Julius 21, Grantham 18, Sarper David Mutaf 5, Gavrilovic 10, Ömer Utku Al 5, Michineau 15, Mehmet Atalan, Berkay CandanTOFAŞ: Reed 22, Perez 11, Yiğitcan Saybir 18, O'Brien 8, Bankston 8, Özgür Cengiz, Tolga Geçim 6, Berk Demir 5, Gauzin 6, Pasecniks 9 1'İNCİ PERİYOT: 20-28 DEVRE: 49-48 3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-74Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20'nci haftasında Bursaspor Yörsan, konuk ettiği TOFAŞ'ı 98-93 mağlup etti.
SALON:TOFAŞ
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Musa Kazım Nizam, Mesut Öztürk
BURSASPOR YÖRSAN: Brown 24, De Julius 21, Grantham 18, Sarper David Mutaf 5, Gavrilovic 10, Ömer Utku Al 5, Michineau 15, Mehmet Atalan, Berkay Candan
TOFAŞ: Reed 22, Perez 11, Yiğitcan Saybir 18, O'Brien 8, Bankston 8, Özgür Cengiz, Tolga Geçim 6, Berk Demir 5, Gauzin 6, Pasecniks 9
1'İNCİ PERİYOT: 20-28
DEVRE: 49-48
3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-74
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20’nci haftasında Bursaspor Yörsan, konuk ettiği TOFAŞ'ı 98-93 mağlup etti.
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