Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bıçaklı, çekiçli, tüfekli borç-alacak kavgası; 3 yaralı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde borç-alacak meselesinden çıkan iki ayrı kavgada 2 kardeş bıçakla, kuzenleri ise çekiçle yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 20:00 Güncelleme: 09.03.2025 - 20:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bıçaklı, çekiçli, tüfekli borç-alacak kavgası; 3 yaralı
        ABONE OL

        BURSA’nın İnegöl ilçesinde borç-alacak meselesinden çıkan iki ayrı kavgada 2 kardeş bıçakla, kuzenleri ise çekiçle yaralandı. Yaralıların yakınlarının, evini bastıkları şüpheli tüfekle havaya ateş açarken, o anlar kameraya yansıdı.

        Olay saat 17.00 sıralarında Hocaköy Mahallesi’ndeki inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre, inşaat ustası Abbas U. (61) ile inşaat firması sahipleri Yunus D. (36) ve kardeşi Fatih D. (32) arasında borç-alacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşürken, Abbas U. elindeki bıçakla 2 kardeşi yaraladı. Abbas U., olay yerinden uzaklaşırken, yaralılar özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 2 kardeş, tedavilerinin ardından taburcu edilirken, yakınları Abbas U.'nun Bilican Sokak’taki evini bastı. Öfkeli kalabalık, evin camlarını taş atarak kırarken, dışarı çıkan Abbas U., yaralı kardeşlerin kuzeni İbrahim D.’yi (28) başından çekiçle yaraladı. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülürken, Abbas U. daha sonra evinden aldığı tüfekle havaya ateş açtı. O anlar kameraya yansıdı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kalabalığı güçlükle dağıtırken, Abbas U. gözaltına alındı. Tüfeğe el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beyaz Saray yakınlarında çatışma
        Beyaz Saray yakınlarında çatışma
        Alanya'da ilk 11'ler belli oldu!
        Alanya'da ilk 11'ler belli oldu!
        Sıcaklıklar artıyor! İşte yeni haftada beklenen hava durumu!
        Sıcaklıklar artıyor! İşte yeni haftada beklenen hava durumu!
        Şara: Lazkiye'deki olaylar güvenli şekilde atlatıldı
        Şara: Lazkiye'deki olaylar güvenli şekilde atlatıldı
        Türk vatandaşlarına Norveç'te bir takımadada oturum izni çıktı
        Türk vatandaşlarına Norveç'te bir takımadada oturum izni çıktı
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        Evlilik kriterlerini açıkladı
        Evlilik kriterlerini açıkladı
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        Alfred Tropikal Siklonu vurdu: Yüz binlerce kişi etkilendi!
        Alfred Tropikal Siklonu vurdu: Yüz binlerce kişi etkilendi!
        İhanet iddialarına sessiz kaldı
        İhanet iddialarına sessiz kaldı
        EYP'li haraç çetesine kelepçe!
        EYP'li haraç çetesine kelepçe!
        Trump yeni bir "seyahat yasağı" mı planlıyor?
        Trump yeni bir "seyahat yasağı" mı planlıyor?
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Ece Gürel'e "Witchcraft eğitimi" verdiği iddiasıyla adliyeye s...
        GÜNCELLEME - Ece Gürel'e "Witchcraft eğitimi" verdiği iddiasıyla adliyeye s...
        Ece Gürel'e 'cadılık eğitimi' verdiği iddia edilen Hale Nur Özen adliyeye s...
        Ece Gürel'e 'cadılık eğitimi' verdiği iddia edilen Hale Nur Özen adliyeye s...
        Ece Gürel'e 'cadılık eğitimi' verdiği iddia edilen Hale Nur Özen adliyeye s...
        Ece Gürel'e 'cadılık eğitimi' verdiği iddia edilen Hale Nur Özen adliyeye s...
        Ece Gürel'e "Witchcraft eğitimi" verdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüphel...
        Ece Gürel'e "Witchcraft eğitimi" verdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüphel...
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Motosikletin çarptığı yaya öldü; kaza kamerada
        Motosikletin çarptığı yaya öldü; kaza kamerada