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        Hafif ticari araç sinyalizasyon direği ile ağaca çarpıp takla attı; o anlar kamerada

        BURSA'da, sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği hafif ticari araç, önce yaya geçidindeki sinyalizasyon direğine, ardından da takla atıp, kaldırımdaki ağaca çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 23:31 Güncelleme: 09.03.2025 - 23:35
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        Hafif ticari araç sinyalizasyon direği ile ağaca çarpıp takla attı; o anlar kamerada
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        BURSA'da, sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği hafif ticari araç, önce yaya geçidindeki sinyalizasyon direğine, ardından da takla atıp, kaldırımdaki ağaca çarptı. Araç sürücüsü ile yanındaki kişinin şans eseri yara almadan kurtulduğu kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 20.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Sevinç Caddesi'nde meydana geldi. İbrahim Abanoz yönetimindeki 16 ADL 39 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre kavşakta kırımızı ışık ihlali yapınca seyir halindeki bir araca çarpmamak için ani manevra yaptı. Abanoz’un kontrolünü kaybettiği araç, önce yaya geçidindeki sinyalizasyon direğine, ardından da kaldırımdaki ağaca çarpıp, takla atarak yan durdu.

        Sürücü ile yanındaki Erhan Korkudan'ın şans eseri yaralanmadığı kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kırmızı ışık yanmasına rağmen sürücünün aracını yavaşlatmadığı, kontrolden çıkan aracın yan yatarak önce sinyalizasyon direğine, ardından da takla atıp yan dönerek ağaca çarptığı yer aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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