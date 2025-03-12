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        Bursa'da kaza sonrası sürücüler kavga etti: 1 yaralı

        BURSA'nın Osmangazi ilçesinde trafik kazası sonrası sürücüler arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 02:47 Güncelleme: 12.03.2025 - 02:50
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        Bursa'da kaza sonrası sürücüler kavga etti: 1 yaralı
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        BURSA’nın Osmangazi ilçesinde trafik kazası sonrası sürücüler arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaza saat 01.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Ebu İshak Mahallesi Ali Ferruh Yücel Caddesi'nde meydana geldi. E.E. idaresindeki 16 S 1773 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı. Kazanın ardından minibüs sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflar arasında yaşanan arbede sırasında minibüs sürücüsü E.E.’yi darbeden otomobil sürücüsü, bölgeden uzaklaştı.

        Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından yaralı E.E., çevredeki hastaneye kaldırıldı. Polis olaydan sonra kaçan otomobil sürücüsünün kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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