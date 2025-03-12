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        Otobüs istinat duvarını aşıp, otomobilin üstüne düştü; şoför ağır yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde istinat duvarını aşıp, 10 metre yükseklikten park halindeki otomobilin üstüne düşen özel halk otobüsünün şoförü Yusuf Tatlıdede (31), ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 13:10 Güncelleme: 12.03.2025 - 13:15
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        Otobüs istinat duvarını aşıp, otomobilin üstüne düştü; şoför ağır yaralandı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde istinat duvarını aşıp, 10 metre yükseklikten park halindeki otomobilin üstüne düşen özel halk otobüsünün şoförü Yusuf Tatlıdede (31), ağır yaralandı.

        Kaza, saat 11.30 sıralarında kırsal Karalar Mahallesi’ndeki TOKİ 3. Etap Konutları'nda meydana geldi. Yusuf Tatlıdede’nin kontrolünü yitirdiği 16 M 06044 plakalı özel halk otobüsü, yol kenarındaki istinat duvarını aştı. 10 metre yükseklikten park halindeki 16 MSR 22 plakalı otomobilin üstüne düşen otobüsün şoförü, ağır yaralandı. Ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Tatlıdede'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        İlçe Kaymakamı Eren Arslan ile İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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